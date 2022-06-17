Ünlü ekonomistten tarihi uyarı: ''Az uyuyacağız, uzun uyanık kalacağız''

AK PArti iktidarının ekonomi politikalarını en sert dille eleştiren isimlerin başında gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, "bir fırtına yaklaşıyor" diyerek "Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız" dedi.

Altın ve Para Piyasası Uzmanı Selçuk Geçer, Youtube kanalında yayınladığı yeni videosunda 'stagflasyon' uyarısında bulundu ve altın ile dolar yatırımcılarına 'dikkat' dedi

Altın ve dolar alacak olanlara uyarılarda bulunan Selçuk Geçer şunları söyledi:

"BİR FIRTINA YAKLAŞIYOR"

"Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen 'güneşi görüyoruz' derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. Peki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız."

"DOLAR 20 LİRANIN ÜZERİNDE"

"Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. Yüzde 50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda yüzde 40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz"

"KESİNLİKLE DÖVİZ İLE BORÇLANMAYIN"

"Para kazanma derdi ile yatırım yapmayın. Kesinlikle dövizle borçlanmayın. Çünkü Türkiye'de ekonomi yönetimine ilişkin bir ufuk çizgisi göremiyorum. Bir şeyin fiyatı aşırı yükselirse o şeyden uzak durun. Geçen sene yanıldım diyenler var. Bu ülkede mazot 28 liraysa anlayın ki dövizde oraya gidecek"