Ünlü firma borç nedeniyle AVM'sini bankaya devretti

İstanbul Kartal’da inşaatı devam eden Metsan Nexus borcuna karşılık AVM'yi bankaya devretme kararı aldı.

İstanbul’da Metsan Nexus projesini gerçekleştiren Metsan İnşaat’ın konkordatoya gittiği ortaya çıkmıştı. Firmanın İstanbul Kartal’da inşaatı devam eden Metsan Nexus adlı bir projesi var.

Mimarı ABD’de 11 Eylül saldırısında yıkılan ikiz kulelerin yerine yapılan anıtın mimarı dünyaca ünlü Daniel Libeskind. Proje 406 konut, 160 ofis, işyeri ve dükkandan oluşuyor. Karma projenin ekspertiz değeri o tarihlerde 500 milyon TL idi. Konut bölümünün yüzde 95’i tamamlanmış, AVM kısmının ise yüzde 91’i bitmiş. Ancak konkordato süreci nedeniyle proje tamamlanamamış.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, konut ve ofis alan yatırımcılar da zarar görmüş, mağdur olmuştu. Bu süreçte şu ayrıntı çok önemli. Şirket sahipleri bu evlerden satmak istemiş, müşteri de bulmuş ancak alacaklı bankaların teminatlarını, ipoteklerini kaldırmadığı için satışlar gerçekleştirilememişti.

Bankalar hukuki süreçleri işletmiş, haciz işlemlerine başlamışlar. Şirket sahipleri kredi kullanırken tüm mal varlıklarını da ipoteğe vermişler. Bankaların hukuki takipleri nedeniyle bu varlıklarını satıp borçlarını ödeyememişler. Bu nedenle konkordato sürecini başlatmak zorunda kalmışlardı.

Bu olay 2018 Aralık’ta yaşandı. Şirketin konkordato sürecini bu konunun ehil isimlerinden Avukat Alparslan Gönültaşı yönetmiş.

Geçtiğimiz hafta konkordato sürecini tamamlayıp bankalarla uzlaşmaya varılmış. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti konkordato davasını kabul ederek, nihai projeyi ve teklifi tasdik etmiş. Avukat Gönültaşı bu süreçte ilk defa “vefa modeli”ni gündeme getirmiş.

Alacaklı banka Akbank 135 milyon TL’lik alacağına karşılık şirket sahipleri ve şirkete ait yaklaşık 1 milyar TL’lik ipotek almış. Akbank ile vefa modeli ile anlaşma sağlanmış.

Şirkete ait AVM'nin borca mahsuben Akbank'a satışı ile sonrasında üç yıl içerisinde Metsan İnsaat’ın belirlenen şartlar uyarınca AVM’yi geri satın alma hakkını saklı tutması ile protokol akdedilmiş.

Bir taşınmazın satılıp sonrasında satan tarafın bilahare taraflarca belirlenen bedel ve sure içerisinde taşınmazı geri satın alma hakkına “vefa (geri alim hakkı)” deniyor. Taşınmazlarını rayicinde satamayan yahut da zamana ihtiyacı olanlar için güzel bir model, hem borç ödemesi yapıyorsunuz hem de zaman kazanarak taşınmazını üçüncü şahıslara iyi bir fiyattan satabiliyorsunuz. Özetle, vefa gereği Metsan İnşaat’a geri alma hakkı verilmiş. Banka ipotekleri gevşeterek satılacak konutların önünü açmış.

Şirketin sahibi Mehmet Satoğlu, oğulları Cemalettin ve Celalettin, bu süreçte borçlarını kapatıp, mağduriyetleri giderecekmiş. Yıllardır iflas erteleme, konkordato süreçlerini yazarız, ilk defa bu modeli duyduk. Model yaygınlaşırsa zorluklar daha kolay atlatılır diye düşünüyoruz…