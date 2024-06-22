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Ünlü kripto borsasına siber saldırı: Hesabınızı kontrol edin

Ünlü kripto borsasına siber saldırı: Hesabınızı kontrol edin
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Kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği belirtildi.

Ünlü kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradı.

Konuya ilişkin açıklama BtcTurk mobil uygulaması üzerinden yapıldı. 22 Haziran'da kontrol dışı çekimlerin yaşandığı bir siber saldırı tespit edildi.

Saldırıdan 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği açıklandı. Saldırının büyüklüğü ya da ne kadarlık bir bakiyenin etkilendiğine ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Şirket tarafından yapılan ilk açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir.

BtcTurk'ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir.

Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, konuyla ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bildiririz."

Etiketler btcturk siber saldırı kripto para borsası hacker
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