Ünlü yatırımcı Warren Buffett, Apple hisselerinden 100 milyar dolar kazandı

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, 35 milyar dolar yatırımla elde ettiği Apple hisselerinden 100 milyar dolar kazandı.

Business Insider'ın haberine göre, Buffett'in elindeki Apple hisselerinin değeri bugün 132 milyar dolara ulaştı. Bu kazancı 5 yıldan kısa bir süre içinde elde etti.

ABD'li yatırımcının şirketi Berkshire Hathaway 981 milyon Apple hissesine sahip bu da yüzde 5,7 oranında hisse senedine sahip olduğu anlamına geliyor.

Berkshire, Apple hisselerine ilk yatırımı 2016 yılında yapmaya başlamıştı. Berkshire'ın Apple pozisyonu, Berkshire'ın hisse senedi portföyünün toplam değerinin yaklaşık yarısını temsil ediyor ve 521 milyar dolarlık piyasa değerinin yüzde 25'ini temsil ediyor.