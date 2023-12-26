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  3. Uzman isim açıkladı! Yeni yılda konut fiyatları artacak mı? Gözler yeni kredi paketinde

Uzman isim açıkladı! Yeni yılda konut fiyatları artacak mı? Gözler yeni kredi paketinde

Uzman isim açıkladı! Yeni yılda konut fiyatları artacak mı? Gözler yeni kredi paketinde
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Konut ve otomobil fiyatlarında ibre tersine dönerken Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konut fiyatlarında köpük söndü. Fiyatlar normale dönmeye başladı. Alıcılar piyasayı hareketlendirdi. Konutta fiyatların düşmesi ve yeni kampanyalarla birlikte piyasa yeniden canlanmaya başladı. Peki yeni yılla birlikte fiyatlardaki düşüş devam edecek mi?

"2023'ÜN İLK 6 AYI BU SEYİRDE GİDER VE DÜŞÜŞ DEVAM EDER"

TRT’de yer alan haberde, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarının yeni yılın ilk yarısında da bu seyirde ve hatta 1-2 puan düşeceğini öngördüklerini söyledi.

Akçam, kiralarda da son 1 aydır düşüşün hakim olduğunu belirterek, "2024'te de bu seyirde gider. Mayıs, Haziran gibi öğrenciler gittikten sonra yine stabil gider. Eylül, Ekim gibi tayin döneminde okulların açılmasıyla hareket olacağı kanaatindeyiz" dedi.

GÖZLER YENİ KREDİ PAKETİNDE

Akçam vatandaşların bir kısmının açıklanacak yeni kredi paketini beklediğini vurgulayarak, "1,20 kredi faiz oranı 180 ay vade ile ilk konutunu alan vatandaşa bir kredi açacaklarını beyan ettiler. Bu da yakın zamanda hayata geçirilecek" diye konuştu.

 Yeni çalışma ile uygun kredilerin devreye alınması bekleniyor. Bu durum piyasayı daha da canlandıracağı öngörülüyor.

 

TRT Haber

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