Uzman isim asgari ücret zammı tahminini açıkladı

2024 yılına veda etmeye hazırlanırken milyonlarca çalışanın aklında asgari ücrete yapılacak zam oranı var. Canlı yayında bir açıklama yapan ünlü ekonomist Muhammet Bayram, hem memur, hem memur emeklilerine hem de asgari ücrete yapılacak zamla ilgili tahminini açıkladı.

Eylül ayı enflasyon rakamının da belli olmasıyla yıl başında yapılacak ücret artışları gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca memur, emekli, kamu işçisi ve asgari ücretli 2024 zamlarını merak ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, maaşlarla ilgili akıllardaki soruları yanıtlarken asgari ücret için de net rakam vererek tahminde bulundu.

Bayram, "Son altı aylık enflasyon farkının yüzde 40’lar civarında olacağını görüyoruz. En düşük 15 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında halihazırda net asgari ücretin olabileceğini düşünüyorum" tahmini yaptı.

CNN Türk'e konuşan Bayram, memur ve memur emeklilerine yapılacak zamla ilgili de tahminde bulunarak şu açıklamaları yaptı:

"Son açıklanan enflasyon oranına göre üç aylık kümülatif rakam yüzde 25’lere tekabül ediyor. Daha üç aylık enflasyon rakamı belli olmadı. Ancak enflasyonla alakalı yükseliş trendinin son bulduğunu söyleyebiliriz. Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranı 9.49’du. Sonrasında ağustosta yüzde 9.09 çıktı. Eylülde neredeyse yarı yarıya artış hızı azaldı yüzde 4.75 şeklinde açıklandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Bu da kümülatif olarak toplamda yüzde 25 artışa tekabül ediyor. Memur ve memur emeklilerimiz burada toplu sözleşmeden kaynaklı zam farkını da alacaklar. Onlar yüzde 25 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 34’lere tekabül eden bir artış alacaklar. Çünkü haziranda aldıkları yüzde 6’lık fark vardı. Yüzde 25’lik enflasyon farkından yüzde 6 çıkarıldığında yüzde 19 oluyor. 19 üzerine de ocaktaki alacakları yüzde 15 zam eklendiğinde yüzde 34’e tekabül ediyor.

ASGARİ ÜRETE ZAM FARKI NE OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin şu anda toplu sözleşme ile birlikte hak kazancı yüzde 34 civarında, devletimiz burada refah payı artışı da ekleyebilir.

Asgari ücrete gelecek olursak burada ücret sadece enflasyona göre belirlenmiyor. Geçim endeksleri, rekabet koşullarına uygun olarak belirlenmeli, rekabet edilebilir bir fiyat olmalı çünkü ihracatçımız, üreticimiz enflasyondan sıkıldı. Sabit ve dar orta gelirliler ise enflasyonu daha fazla hissediyor. Enflasyonun yükünün emeğe değil de sermayeye biraz daha yüklemek gerekiyor.

Asgari ücrete son zamanlarda rekor düzeyde artışlar yapılmıştı. Burada son altı aylık enflasyon farkının yüzde 40’lar civarında olacağını görüyoruz. En düşük 15 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında halihazırda net asgari ücretin olabileceğini düşünüyorum."