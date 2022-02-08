Vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerden zam talebi

Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi, devlet ile vakıf üniversiteleri arasındaki maaşların arasında büyük fark olduğunu vurgulayarak ücretlerin arttırılmasını istedi.

Türkiye, 2021’in son ayında yüzde 36,08 ile son yirmi yılın en yüksek yıllık enflasyon oranını gördü. Gıda harcamalarından faturalara kadar tüm temel tüketim kalemlerine zam yapıldı.

Vakıf üniversitesi çalışanlarının her gün konuştuğu konular arasında düşen ücretler, baskı ve mobbing yer alıyor. Üniversite çalışanları da ekonomik krizi doğrudan hissediyor.

KANUN 2020’DE DEĞİŞMİŞTİ

Yükseköğretim Kanunu’nda 15 Nisan 2020’de yapılan değişiklikte şu madde yer almıştı: “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez.”

Fakat YÖK, 5 Mayıs 2020’de aldığı kararda vakıf yöneticilerinin “devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt ücret miktarından birisini esas alabileceklerine hükmetti. Devlet üniversitelerindeki brüt maaşlarında var olan tazminat ve ödenekler vakıf üniversitelerinde yok. Bu sebeple de ödenen net ücretler arasında büyük farklar ortaya çıkıyor.

Aynı kanun maddesinin gerekçesinde “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının mali haklarının devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsalleri ile eşitlenmesi öngörülmektedir” deniliyor. Dolayısıyla brüt ücreti esas almak eşitliği sağlamıyor.

DEVLETTEKİNİN YARISI VERİLİYOR

Ocak 2022 itibariyle memur maaşlarına yapılan ek zamlar neticesinde devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi ücretleri 10 bin TL net ücret civarında ulaşmışken bazı vakıf üniversitelerinde araştırma görevlilerine bu ücretin yarısı ya da yarısından biraz fazlası ödeniyor. Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi’nin açıklamasına göre birkaç istisna dışında tüm vakıf üniversitelerinde ücretler bu rakamın altında.

Açıklamada ayrıca devlet üniversitelerindeki ek zam dönemlerinin vakıf üniversitelerinde görmezden gelindiği, sadece senede bir kez sözleşme yenilendiği, makasın iyice açıldığı belirtildi. Yılbaşı zammı da birçok vakıf üniversitesi uygulamıyor.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ: “AYRILMAK İSTERSENİZ REFERANS OLURUZ”

“Kısacası YÖK Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca gerçekleşmesi beklenen ücret eşitliği yılan hikayesine dönmüş, ücret eşitsizliği daha da derinleşmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti: “Öyle ki Ocak ayı zammı isteyen Nişantaşı Üniversitesi akademisyenlerine, yönetim ‘zam yapmayacağız ama ayrılmak isterseniz size referans oluruz’ cevabını verebilecek pişkinlik düzeyine ulaşmıştır. Aynı sorunun yöneltildiği Esenyurt Üniversitesinde verilen cevap şudur: ‘Hepimiz aynı gemideyiz.”

Akademisyenler dışında idari kadroda yer alan çalışanlar, yeni yılda asgari ücrete mahkum edildi. “Talebimizi bir kez daha açık bir şekilde dile getirmek istiyoruz: Eşit işe eşit ücret” denilen açıklama şöyle sonlandı: “YÖK Kanunu’ndaki değişikliklerin uygulanmasını ve bu çerçevede üniversite emekçilerinin, devlet üniversitesi-vakıf üniversitesi ayrımı olmaksızın eşit özlük haklarına sahip olmasının garanti altına alınmasını istiyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı ve yasayı uygulamaktan kaçınan ya da türlü oyunlarla yasanın etrafından dolaşan tüccar zihniyetli vakıf üniversitelerini basında, kamuoyu önünde ve bulunduğumuz her yerde ifşa edeceğimizi açıkça ilan ediyoruz. Gelin mücadele edelim, birlikte değiştirelim.”