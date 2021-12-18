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Vakıfbank'ın mobil uygulaması çöktü

Vakıfbank'ın mobil uygulaması çöktü

VakıfBank mobil uygulamasında sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Vakıfbank müşterisi olanlar sabah saatlerinde bankanın mobil uygulamasına erişim sağlamak istediklerinde, sisteme giriş yapamadılar. 

Uygulamaya giriş yapmaya çalışan müşteriler, "Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" uyarı yazısı ile karşılaştı.

YOĞUNLUK AÇIKLAMASI
Vakıfbank kısa bilgilendirme açıklamasında, sistemde yoğunluk olduğunu ve sorunun kısa süre içinde giderileceği söylendi.

Etiketler vakıfbank mobil uygulama
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