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  3. 17 Şubat 2020 12:18

Vatandaşın sağlığıyla oynayanlar şimdi yandı ! Whatsapp ihbar hattı geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde gıda denetimi başlattı. Pakdemirli, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetleri çin WhatsApp hattı açılacağını söyledi.

Vatandaşın sağlığıyla oynayanlar şimdi yandı ! Whatsapp ihbar hattı geliyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde gıda denetimi yapacak. Denetimler 6 gün boyunca sürecek.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bir açıklama geldi. Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" ifadelerini de kullandı.

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