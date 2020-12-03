Vergi borcu yapılandırması için rekor başvuru

Milyonlarca vatandaş borcunu yapılandırmak için vergi dairelerine akın ediyor. 10 günde başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Başvuru da ödeme de internetten yapılabiliyor. Ayrıca kredi kartıyla ödeme de var.

Taksit seçenekleri 31 Aralık'a kadar değiştirilebilecek. İlk taksit ocakta yatırılacak, ödeme 1 Şubat'a kadar sürecek.

Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Elektronik başvuruya aynı yöntemle yanıt verilecek. Yazılı başvuranlara postayla bildirilecek. Vergi daireleri yerine elektronik işlemler tercih edilmeli. Bankalar da ödeme linki koyacak, kredi kartı ile taksit yapılabilecek. SMS ile kişiye özel davet de yapılacak.

Borcunu yapılandırana mal varlığı araştırması yok. MTV borcunda yakalama şerhi kaldırılacak.Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan vergi borcu yapılandırmasında rekor geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş başvurdu.

Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da dün itibarıyla ödeme planlarını çıkarmaya başladı.

Ödeme planı internet-ten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek.

Sabah'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılandırmaya ilişkin genelgeyi tüm vergi dairelerine gönderdi. Mükellefler, yapılandırma ödemelerini internetten tamamlayabilecek. Vadesi geçmiş vergi borçlarını İnteraktif Vergi Dairesi'nden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

Vatandaşlar, vergi dairesine gitmeden yeniden yapılandırmanın kapsamı, sağlanan avantajlar, başvuru ve ödeme koşulları gibi konularda uzaktan bilgilendirecek. GİB'in internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Vergi İletişim Merkezi'nden bilgi alınabilecek.

Yapılandırma planları elektronik başvurularda aynı yolla, yazılı başvurularda da postayla gönderilecek. Vatandaşlar internet ortamından Gelir İdaresi'nce gönderilen ödeme planında peşin ödeme tutarı da görülebilecek.