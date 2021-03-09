Yamaha, Honda, KTM ve Piaggio anlaştı

İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir yaşam döngüsü için dünyanın 4 dev markasından büyük adım atıldı. Yamaha Motor Company, Honda Motor Company, KTM AG ve Piaggio & C SpA Paris ‘İklim Anlaşması’ ve ‘Elektromobiliteye Geçiş’ kapsamında motosikletler ve hafif elektrikli araçlar için ‘Değiştirilebilir Piller Konsorsiyumu’ kurmak adına Niyet Mektubu imzalandı.

Yamaha Motor Company, Honda Motor Company, KTM AG ve Piaggio & C SpA’nın yer aldığı konsorsiyum, standartlaştırılmış bir değiştirilebilir pil sisteminin bulunmasının; hafif elektrikli araçların yaygınlaşması için teşvik oluşturacağına, pillerin daha sürdürülebilir bir yaşam döngüsü yönetimine katkı sağlayacağına ve kullanıcıların elektromobilitenin geleceği ile ilgili endişelerine cevap vermeye çalışacağına inanıyor. Mayıs 2021’de faaliyet göstermeye başlayacak olan Konsorsiyum, mopedler, motosikletler, üç tekerlekli bisikletler ve dört tekerlekli bisikletler gibi L kategorisinde yer alan araçlar için değiştirilebilir pil sisteminin standartlaşmış teknik özelliklerini tanımlamayı amaçlıyor.

Yamaha Motor Company’nin de içinde yer aldığı dört kurucu üye, bu alandaki bütün ilgili paydaşları konsorsiyumun uzmanlığını zenginleştirmek için iş birliği yapmaya davet etti. Yamaha Motor Company, ilgili paydaşlar, ulusal ve uluslararası standardizasyon kurumlarıyla birlikte çalışarak uluslararası teknik standartların oluşturulmasını amaçlıyor.

Paris İklim Anlaşması Hakkında:

Paris İklim Anlaşması, 2016 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCC) taraf ülkelerin imzasına açıldı. Şu ana kadar 177 ülkenin imzaladığı anlaşmanın, küresel sera gazı emisyonlarının asgari yüzde 55’ini temsil eden en az 55 ülkenin imzasını takiben yürürlüğe girmesi planlanıyor. Paris Anlaşması, neredeyse tüm dünya emisyonlarını kapsayan, iklim değişikliği konusundaki ilk çok uluslu anlaşma özelliğine sahip.