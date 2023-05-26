Yamaha Motor R25 Kadınlar Kupası ile ödül aldı

Yamaha Motor Türkiye bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, kadınları pist yarışlarıyla buluşturan R25 Kadınlar Kupası projesiyle “Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü”ne layık görüldü.

Gücünü kadından alan, kadın istihdamına, eğitime, toplumsal fırsat eşitliğine, kadın girişimci desteklerine katkıda bulunan Kadın Dostu Markalar Platformu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülleri İş Sanat’ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Kadın Dostu Markalar Platformu’nun odağında kadın olan; eşitlik, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal bilinç oluşturma gibi konularda projeler üreten kurumların ödüllendirildiği organizasyonda Yamaha Motor Türkiye’nin, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu işbirliği ile düzenlediği R 25 Kadınlar Kupası Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü”ne layık görüldü.