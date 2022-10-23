Yamaha Motor Türkiye Outdoor Awards’da ilk 3’te

Yamaha Motor Türkiye, Marketing Türkiye ile Outdoor Türkiye Platformu tarafından tasarlanan “Outdoor Awards” ödül organizasyonunda ilk 3’te yerini aldı. Doğayı koruyarak “out the door”a katkı sağlayan markaların değerlendirildiği organizasyonda Yamaha Motor sürdürülebilir yaşama destek olan proje ve ekinliklerle ödüle layık görüldü.



“Outdoor Awards” outdoor’da sürdürülebilirlikten doğaya katkıya kadar pek çok alanda öne çıkan markaların başarısını ödüllendiriyor. Ödül değerlendirme ve belirleme süreci iki aşamadan oluşuyor; ilk aşamada YouGov Araştırma’nın saha çalışmasını yaptığı kapsamlı araştırmayla tüketici algısında öne çıkan “out the door” markalar tanımlanıyor. Değerlendirme sürecinin ikinci aşamasında ise araştırma sonuçları “out the door” yaşamın fikir önderlerinden oluşan uzman jürinin değerlendirmesine sunuluyor. Başkanlığını Polin Waterparks Marka ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş’in gerçekleştirdiği Outdoor Awards Jürisi’nde bu yıl akademisyen Asil Özbay, Doğada Yaşam Okulu Kurucusu Serhat Akbel, Belgesel Yapımcısı Savaş Karakaş, Karavan Gurusu Berat Çetinkaya ve Marketing Türkiye Haber Müdürü Ferruh Altun yer aldı.

Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya

Outdoor’un destekleyici güçlerinden motosikletin sürdürülebilir yaşama katkısı büyük diyen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “kullanıcıyı doğa ile buluşturacak, motosikletin yaşam döngüsünde insana ve doğaya kattığı değerleri en iyi deneyimletecek aktiviteleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevre dostu bir marka olarak global arenada yürütülen sürdürülebilirlik ve Nötr Karbona yönelik projelerin yanında Türkiye’de de önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Aldığımız bu ödül de çalışmalarımızın başarısını tescilliyor. Bizi ödüle layık gören ve oy veren herkese sonsuz teşekkürler” dedi.