Yamaha Motor Türkiye’den elektrikli mobilite adımı

Gelecek vizyonuna sürdürülebilirliği koyan ve her zaman insan ve doğa için en iyiyi sunma yaklaşımı ile hareket eden Yamaha Motor, mükemmel müşteri deneyimine odaklanarak ürün ve hizmetleri ile farklılaşıyor.

Teknoloji ve tasarımı odağına alarak geliştirdiği modeller ile kullanıcı potansiyelini açığa çıkarmak için yenilikler sunmaya devam eden marka, Türkiye’ye bu yıl gelecek elektrikli scooter Neo’s, elektrikli dağ bisikleti MORO 7 ile mobilitede sürdürülebilirliği ve çözüm odaklılığa vurgu yaparken motosiklet sektörünün geleceğine de ışık tutuyor.

Kuruluşundan bu yana teknolojiyi duyarlılıkla birleştiren, savunduğu Kando felsefesi ile yaşamı zenginleştiren Yamaha Motor, 2030 yılına kadar atacağı tüm adımları ART yaklaşımında birleştirdi. Mühendislik sanatı bakış açısını robotik ve akıllı teknolojiye uygulayarak, yaşamı her zamankinden daha fazla zenginleştirebileceğine inanan marka, çözüm odaklılığa, kişisel ulaşım çözümlerine ve robotik teknolojilerinde ilerlemeye odaklanarak motosiklet sektörünü geleceğe hazırlıyor. Teknolojiyi odağına alarak kullanıcı konforunu ve yenilikçi yaklaşımları her modelinde hissettiren marka, gelecek vizyonu çerçevesinde üretimden ürünlere çevreyle dost bir yaklaşım ortaya koyuyor, yeşil gelecek vizyonu ile özel projelere imza atıyor. Yamaha 2050 Çevre Planı çerçevesinde üretim ve ticari odaklı tüm faaliyetlerinde karbon nötrlüğünü hedefledi ve CO2 seviyeleri ile çevresel ayak izini azaltmanın yanı sıra karbon dengelemesine olanak tanıyan teknolojiler ve projeler geliştirmeye odaklandı.

Geleceğin mücadelelerinden biri ulaşım olacak...

Yaşamı iyileştirmek için insan ve çevre odaklı sosyal konulara yönelik çözümler üreten ve mobilitenin kullanıcı ihtiyacına tatmin edici şekilde hizmet etmesini sağlamak için çalışan Yamaha, ART yaklaşımı ile tüm faaliyetlerinde kilit rol oynayacak, insan iş gücünü destekleyecek ve konforu artıracak robot teknolojilerine odaklandı. Değişen dünyaya ve toplumlara yenilikçi çözümler ortaya koyan Yamaha, çoğalan ve yaşlanan nüfus ve doğacak ihtiyaçlar yüzünden gelecek nesillerin karşılaştığı en büyük mücadelelerden birinin ulaşım olacağını savunuyor. Bu noktadan hareketle kişisel ölçekli ulaşım sayesinde, yaşamın her aşamasına hizmet eden, kesintisiz hareket sağlayan çözümler sunmayı amaç ediniyor.

Sürdürülebilir mobilitede şehrin yaramazı Neo’s...

Sadece düşük hızlı ulaşım değil, aynı zamanda elektrik destekli bisiklet ve tekerlekli sandalye dahil olmak üzere yavaş ulaşıma odaklanarak da kentsel gelişime katkıda bulunan Yamaha’nın sürdürülebilirlik projeksiyonu çerçevesinde tasarladığı elektrikli scooterı Neo’s bu yıl Türkiye’de satışa çıkıyor. Haziran 2023 itibariyle Yamaha Motor Türkiye Yetkili Bayileri’nde satışa çıkacak olan Neo’s, Yamaha'nın Avrupa pazarında piyasaya sürülen ilk "50 cc eşdeğeri" seri üretim elektrikli scooterı... B sınıfı ehliyet ile sürülebilen ve aküsü evde dahi doldurulabilen Neo’s mobilitenin geleceğine vurgu yapan bir araç.

Elektrikli Dağ Bisikleti MORO 7 geliyor.

Mükemmel kullanıcı deneyimine odaklanarak tasarımı teknoloji ve sürdürülebilir çözümler ile buluşturan Yamaha, yeni modelleri ile heyecan yaratmaya devam ediyor. Yamaha’nın sürdürülebilir çözümlere odaklanarak geliştirdiği ve E-bike sürüş deneyimi yaşatan elektrik destekli dağ bisikleti MORO 07 bu yıl Türkiye’de satışa çıkması planlanan ve Yamaha’nın çözüm odaklı ve kişisel ulaşım çözümlerine yönelik adımlarının destekleyicisi ürünlerden biri. Bu yılın ikinci yarısında Neo’s ve elektrikli bisiklet dışında Tenere World Raid, XMAX 250, Tracer 900 GT Plus Yamaha kullanıcıları için Türkiye’de olacak. Bu yıl sabırsızlıkla beklenen model çift tankı ve uzun mesafeli süspansiyonu ile Tenere World Raid.

Sektör 2022’de 415 bin adet satışa ulaştı …

Şehirleşmenin getirdiği ulaşım sorunlarına çözüm olan motosiklet sektörü özellikle Türkiye’de henüz doyum noktasına ulaşamadı. Talep yükseldi ancak bundan birkaç yıl önce hızlı bir yükselişe geçen motosiklet sektöründe çeşitli global krizler yüzünden arz yavaşladı. Pandemiyle beraber tüketim alışkanlıkları değişti, e-ticaretin öne çıkmasıyla büyüyen kurye sektörü, akaryakıt fiyatlarında artışlar, toplu taşımadan kaçınma motosiklete olan ilgiyi oldukça artırdı. Pazarda artış 50 – 250 cc motor hacmine sahip segmentte gerçekleşti. 2023 yılı başı itibari ile tedarik ve üretim problemleri gittikçe azalmaya başlarken hem otomotiv hem de motosiklet üretici ve satıcıları pazara daha çok adet sunmaya başladı. Bu sayede uzun zamandır bekleyen, sıraya giren müşteriler de ürünlere ulaşma şansı yakalamaya başladı. “2023 yılı ortalarında arz ve talebin dengelenmesini bekliyoruz” diyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya “Globalleşmenin bir sonucu olarak meydana gelen ülkeler arası entegrasyon nedeniyle dünyada meydana gelen jeopolitik hadiselerin kaçınılmaz bir şekilde tüm üretim süreçlerini etkileyebileceğini de unutmamak lazım. 2022 yılında motosiklet pazarı 415 bin adete ulaştı. Yamaha ise 2022 yılında 10 bin adet motosiklet satışı gerçekleştirdi ve 2023 yılında yüzde 40 artış bekliyoruz. Yamaha ayrıcalıklı sürüş deneyimi sunan modelleri, mükemmel müşteri deneyimine odaklandığı hizmet yaklaşımları ve servis noktaları ile premium marka yaklaşımını odağına alarak bu yıl yeni bir rota ile farkını ortaya koymaya devam edecek. ” dedi.

Trafikte de eşitlikçi yaklaşım…

Yürüttüğü farkındalık projeleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan Yamaha Motor Türkiye 2021 yılında başlattığı “Kadınlara Ücretsiz Güvenli Sürüş Eğitimi” projesini sürdürülebilir bir zemine oturttu ve bu yıl 3’üncü yılına girdi. Geçtiğimiz yıl Kadın Dostu Markalar Platformu’ndan ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ kategorisinde ‘Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülü’ne layık görülen Yamaha’nın hedefi yüzlerce kadına ulaşmak. Hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de daha eşitlikçi alan yaratmak hedeflerimiz arasında diyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, “Motosiklet kültürünü her yaş ve cinsiyete aşılamak bizim en öncelikli görevimiz. Bir yaşam kültürü sunan ve yaşama kattığı artılarla ulaşıma hız, ekonomi ve konfor katan motosiklet ne yazık ki kadınlar tarafından çok daha az tercih ediliyor. Erkek sürücü oranına göre yüzde 1’lerde seyreden kadın sürücü oranına sahip ülkemizde bu alanda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. 3 yıl önce başlattığımız ücretsiz eğitimler bu amaca yönelik başlattığımız projelerin ilk adımıydı. Yoğun ilgi görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Ardından R25 Kadınlar Kupası’nı düzenledik ve o da 3’üncü yılına girdi. Kadın sürücüler kadar kadın yarışçılara da ön ayak olmak da önceliklerimiz arasında. Amacımız toplumda her kadın ve erkek için motosikleti en çok tercih edilen ulaşım ve yaşam aracı algısına ve konumuna getirmek” dedi.