Yamaha teknolojisi EICMA'ya damgasını vurdu

Motosiklet dünyasının 2023 yılı ön gösterimi dünyanın en önemli motosiklet fuarı Eicma’da yapıldı. Teknoloji ve sürdürülebilirlik fuarın odağına oturdu. Yenilenen Yamaha ailesi de Eicma’da kendini gösterdi.

Üstün teknolojik yeniliklerle gelen farklı segmentteki modelleriyle Yamaha Motor, 2023’de devir yükseltiyor. MT-07 Pure, MT-07, XMAX 250, NIKEN GT, Tracer 9,Tracer 9 GT, Tracer 9 GT+, Tracer 7, XSR700 Legacy, XSR125, Tenere 700 ve Rally Edition modelleriyle, dijitalleşen çağda yeni teknik donanımlarıyla motosiklet dünyasında öncü olmaya devam edeceğini gösterdi.

Gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre motosiklet sektöründe yenilikçi çözümler sunan Yamaha Motor, sürdürebilirlik anlayışıyla yaşam döngüsü için yarattığı yeniliklerle mobilite dünyasında öncü olmaya devam ediyor. Son yıllarda yaptığı çalışmalarda karbon nötrlüğüne odaklanan ve elektrikli araçları piyasaya sürmeye başlayan Yamaha, her yıl 80 binden fazla aracın üretimini Avrupa’da konumlanan fabrikalarında gerçekleştiriyor. Elektrikli araç üretimi ve Avrupa’da gerçekleşen üretimin Yamaha'nın sıfır karbon hedefine ulaşmasında önemli rol oynadığını belirten Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, “Üretimin Avrupa’ya kayması, teslimat sürelerinin kısalmasına, ambalaj atıklarının azalmasına ve liman sıkışıklığı gibi dış tedarik zinciri sorunlarına karşı korunmamıza sebep oldu. Bu da pandemi ile karşı karşıya kaldığımız birçok sıkıntının azalmasına ve karbon nötr hedefinde hızlı ilerleme kaydetmemize neden oluyor. Eicma’da sürdürülebilirlik odağında, doğa ve kullanıcı dostu yenilenen modellerimizle yer aldık. Oldukça beğenilecek yeniliklerle geliyoruz. 2023’te kullanıcı deneyiminde konfora ve teknolojiye yönelik beklentilerin üzerinde güncellemelerle modellerimiz yollarda olacak” dedi.

Tüm markaların teknoloji ve çevre duyarlılığı yüksek, gelecek çağa atıfta bulunan modelleri fuarda boy gösterdi. Milano’da kapılarını açan motosiklet dünyasının podyumu Eicma’da gözler Yamaha Motor’un yeni teknolojilerindeydi. Günlük kullanımdan, doğa sürüşlerine, asfalt yarışlarından, off-road tutkusuna kadar her sürücünün ihtiyacını karşılayan ve bunu benimsediği Kando felsefesinden alan Yamaha Motor 2023’te tüm modellerinden teknolojide fark yaratan değişimlerle geliyor.

Yenilenen XMAX 250 VE XMAX 250 TECH MAX segmentinin çok satanı olmaya devam edecek

Türkiye motosiklet pazarında 30.000 adetten fazla satılan XMAX 250 yenilenen özellikleriyle yüksek teknik özellikli Sport Scooter arayan sürücüler için ideal bir makine olmaya devam edecek. Yeni XMAX 250 dinamik yeni gövde ve X şeklinde radikal LED far/stop lambasının yanı sıra, yeni sele ve geliştirilmiş fren hissi de dahil olmak üzere çeşitli şasi geliştirmeleriyle mükemmel görünüme ulaştı. Yeni bir İletişim Kontrol Ünitesi (CCU) aracılığıyla, akıllı telefon bağlantılı yeni 4,3 inç LCD göstergeyle her sürüşte sosyal dünyayla iletişim halinde kalınacak. 2023 yılında piyasaya çıkacak yeni XMAX 250 Tech MAX de, orta büyüklükte üstün Sport Scooter statusünü daha da vurgulamak için daha dinamik bir görünümle geliyor. XMAX 250 Tech MAX’in sürücüleri artık yeni ve çok temalı 4,2 inç renkli TFT göstergeleriyle akıllı telefon bağlantısından ve Garmin navigasyondan yararlanabilecekler. XMAX 250 Tech MAX'in şık ve sportif dış tasarımının neredeyse tüm parçaları, en iyi performans, stil, konfor ve işlev dengesini sunan daha etkileyici bir makine üretmek üzere yeniden tasarlandı.

MT-07 Pure geliyor...

2023 yılı itibariyle hem MT-07 Pure, hem de MT-07 Hyper Naked grubu sevenleri için satışa sunulacak. MT-07 Pure, saf sürüş keyfi ile şehirde günlük sürüşte, otobanda, günlük, erişilebilir bir model olarak geliyor. MT-07 Pure farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap edecek şekilde tasarlandı. Yeni sürücülerden 2 tekerleğin vazgeçilmez eğlencesini yeniden keşfetmek isteyen deneyimli motosiklet sürücülerine kadar tüm sürücülere kalbini çalacak. Yeni MT-07 ise, yeni gövde, LED aydınlatma, TFT gösterge, LED sinyaller, 298 mm çift ön disk özellikleri ile yollarda olacak. Değiştirilebilir ekran stillerine sahip ve akıllı telefon bağlantısı özellikli 5 inçlik TFT göstergeyle donatılan MT-07, manevra kabiliyetini artıran yeni elcikleriyle yoğun şehir sokaklarından virajlı dağ yollarına her yol şartında güçlü bir performans sergiler.

Tüm üstün özellikler 3 teker teknolojisinin kralı NIKEN GT’de buluştu.

Niken tamamen yenilendi. NIKEN ve NIKEN GT’nin tüm özellikleri 2023’te sadece NIKEN GT’de birleşti ve tek model olarak 3 teker tutkunlarının karşısına çıkıyor. Bluetooth Bağlantı ve Garmin navigasyon özellikleriyle yenilenmiş 890 cc NIKEN GT, yatabilen iki ön tekerleğinin sağladığı yüksek denge hissi, eşsiz viraj alma hassasiyeti ve her türlü hava koşuluna uygun özellikleriyle üstün sürüş konforu sunuyor. Birinci sınıf kaplama ve gelişmiş teknik özelliklerle donatılan yeni 2023 NIKEN GT, gelişmiş yeni motor, şasi ve çeşitli elektronik kontrol teknolojileriyle her sürüşte kaliteyi artırmak üzere yeniden tasarlandı. Daha güçlü bir 890 cc CP3 EU5 motorun yanı sıra Garmin navigasyon sistemine sahip bluetooth bağlantılı TFT gösterge, gelişmiş süspansiyon, iyileştirilmiş ergonomi ve son teknoloji yukarı ve aşağı yönlü Hızlı Vites Değiştirme (QSS) Sistemi, Kaydırmalı ve Destekli Debriyaj, Hız Sabitleyici (Cruise Control) gibi elektronik sürüş destekleri ile donatılan bu benzersiz model, olağanüstü uzun mesafe kabiliyetiyle üstün viraj alma performansı yaşatıyor.

Sport Heritage segmentinin en hafifi XSR700 Legacy...

Yamaha'nın Sport Heritage segmentinde retro ve ikonik motosiklet sevenler için tasarladığı şehirli görünüme sahip XSR700 Legacy, 690 cc CP2 motor, doğrusal tork, EU5 uyumu, yuvarlak LED far, yuvarlak stop lambası, yüksek güç/ağırlık oranı, retro renk seçenekleri, blok kaplı lastikler ile yenilenerek geliyor... XSR700 Legacy'nin özgün karakteri; Speedblock ve fırçalanmış alüminyum, siyah çatal körükleri, dairesel LED ışıklar, şehirli tarzı elcikler ve düz iki kişilik sele ile geliştirildi. Dolu ağırlığı yalnızca 186 kg olan XSR700 Legacy, kategorisindeki en hafif şehir motosikletlerinden biri... Sport Heritage serisinin giriş modeli olan XSR125 ise 2023’te yeni renkleriyle yollarda olacak.

Tracer 9 GT+ 2023’te yollarda...

2023’te Tracer 9 ve 9 GT modeline ek olarak ek özelliklerle donatılmış, daha fazla teknolojiye sahip Tracer 9 GT+ modeli geliyor. Yamaha'nın şimdiye kadarki en gelişmiş elektronik destek paketiyle donatılan yeni Tracer 9 GT+ sürüş deneyimini bir sonraki seviyeye taşımak için tasarlandı. Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (Adaptive Cruise Control) ve radyal bağlantılı Birleşik Fren Sistemi, her yolculuğu daha sorunsuz ve rahat hale getirirken entegre sürüş modları, doğru ayarın daha kolay seçilebilmesini sağlıyor.

Tracer 7 uzun menzilli sürüş performansı ve şehir içi esnekliği bir arada...

Tracer 7,5 inçlik tam renkli TFT gösterge ile geliyor. Gösterge MyRide uygulaması aracılığıyla akıllı telefon bağlantısı sağlıyor. Yamaha'nın olağanüstü yüksek torklu 690 cc CP2 EU5 motoru, rüzgara meydan okuyan karenaj ve hafif bir şasiyle donatılmış Tracer 7, uzun menzilli sürüş performansı ve şehir içi esnekliğini spor motosiklet sürmenin heyecanı ile birleştirmek isteyen sürücüler için tasarlanan gelişmiş bir orta sıklet motosiklet olarak geliyor.