Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kasım ayına ilişkin toplam 3,2 milyar lira değerindeki yaşlı ve engelli aylıklarının hak sahiplerine bugün itibarıyla yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplam yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 1,4 milyar lira da engelli aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık.” ifadelerini kullandı.

Yaşlı aylığı başvuru şartları neler?

Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Engelli aylığı başvuru şartları neler?

Devlet desteklerinden biri de engelli maaşı. Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor. Şartlar arasında şu koşullar yer alıyor;

Nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı da aranıyor.