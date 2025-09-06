Yat ve teknelerde ''sıfır ÖTV'' dönemi sona erdi!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Silah taşıma harcı ve bulundurma vesikası tutarı 2 kat artırılırken, bazı deniz taşıtlarındaki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yüzde 0'dan yüzde 8'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15 bin 800,40 TL'den 31 bin 600 TL'ye, bulundurma vesikaları 25 bin 282,70 TL'den 50 bin 565 TL'ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL'den 1225 TL'ye yükseldi.

Deniz taşıtlarına ÖTV geldi

Ayrıca; 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8'e, yolcu ve gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8'e, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8'e yükseltildi. 

DHA

