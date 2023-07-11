Yatırımcıların kurdu Warren Buffett’tan 3,3 milyar dolarlık yatırım

Ünlü milyarder Warren Buffett, 3,3 milyar dolar bedel karşılığında Dominion Energy'nin LNG terminalindeki yüzde 50 hissesini satın aldı.

Dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak kabul edilen Warren Buffett, Dominion Energy'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalindeki yüzde 50 hissesini 3,3 milyar dolar bedel ile satın aldı.

Halihazırda Maryland'deki Cove Point tesisinin yüzde 25'ine sahip olan ve operasyonlarını yöneten Berkshire Hathaway tarafından satın alma işleminin ise nakit ve hisse senedi kombinasyonuyla finanse edileceği bildirildi.

Kalan hisseler ise Brookfield Infrastructure Partners'a ait. Berkshire tesisteki ilk hissesini 2020 yılında almıştı.

Tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olarak kabul edilen Buffett ise son dönemde enerji sektörüne büyük ilgi göstermiş ve geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde petrol devleri Occidental Petroleum ve Chevron'dan milyarlarca dolarlık hisse satın almıştı.