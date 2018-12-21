Yemekepeti'nin sahibinden satış kararı

Merkezi Hollanda'da bulunan uluslararası online yemek dağıtım ağı Takeaway.com, Delivery Hero'nun Almanya’daki yemek teslimat faaliyetlerini 930 milyon euro (yaklaşık 1,1 milyar dolar) karşılığında aldığını açıkladı.



Takeaway'den yapılan açıklamada, Delivery Hero ile Almanya’daki tüm yemek teslimat faaliyetlerinin satın alınması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.



Satın almaya ilişkin, Takeaway’in 508 milyon euro nakit ödeme yapacağı, geri kalan 422 milyon euro için de Takeaway’den 9,5 milyon hisse verileceği bildirilen açıklamada, anlaşmanın gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.



AA'nın haberine göre anlaşmanın duyurulmasının ardından Delivery Hero hisseleri yüzde 10’u aşkın, Takeaway’in hisseleri de yüzde 20’den fazla değer kazandı.

YEMEKSEPETİ'Nİ 2015 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Berlin merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero, Yemeksepeti'ni 2015 yılında satın amıştı. Anlaşma çerçevesinde Yemeksepeti’nin tüm hisseleri 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden Delivery Hero’ya geçmişti.