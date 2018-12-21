İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
Eski bakan cinayetinde karar çıktı
Eski bakan cinayetinde karar çıktı
Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldılar
12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldılar
Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !
Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !
Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 21 Aralık 2018 15:10

Yemekepeti'nin sahibinden satış kararı

Türkiye'de faaliyet gösteren Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Almanya'daki yemek teslimat faaliyetlerini 930 milyon euroya Hollanda merkezli Takeaway.com'a satıyor.

Yemekepeti'nin sahibinden satış kararı
A+ A-

Merkezi Hollanda'da bulunan uluslararası online yemek dağıtım ağı Takeaway.com, Delivery Hero'nun Almanya’daki yemek teslimat faaliyetlerini 930 milyon euro (yaklaşık 1,1 milyar dolar) karşılığında aldığını açıkladı.

Takeaway'den yapılan açıklamada, Delivery Hero ile Almanya’daki tüm yemek teslimat faaliyetlerinin satın alınması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Satın almaya ilişkin, Takeaway’in 508 milyon euro nakit ödeme yapacağı, geri kalan 422 milyon euro için de Takeaway’den 9,5 milyon hisse verileceği bildirilen açıklamada, anlaşmanın gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre anlaşmanın duyurulmasının ardından Delivery Hero hisseleri yüzde 10’u aşkın, Takeaway’in hisseleri de yüzde 20’den fazla değer kazandı.

YEMEKSEPETİ'Nİ 2015 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Berlin merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero, Yemeksepeti'ni 2015 yılında satın amıştı. Anlaşma çerçevesinde Yemeksepeti’nin tüm hisseleri 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden Delivery Hero’ya geçmişti.

AA

delivery hero , yemek sepeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM