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  3. Yemeksepeti uygulamasında tepki çeken hata! Hesabınızı kontrol edin

Yemeksepeti uygulamasında tepki çeken hata! Hesabınızı kontrol edin

Yemeksepeti uygulamasında tepki çeken hata! Hesabınızı kontrol edin

Yemeksepeti uygulamasında ''Sos istemiyorum'' seçeneğini seçen kullanıcılardan 1 TL çekildi. Şirketten yapılan açıklamada, bu durumun teknik hatadan kaynaklandığı belirtildi.

İnternet üzerinden sipariş verilen uygulamalardan biri olan Yemeksepeti’nde sipariş vermek isteyenler dikkat çeken bir durumla karşılaştı. 

Uygulama üzerinden sipariş vermek isteyen müşteriler 'sos istemiyorum' seçeneği karşısında 1 TL ücret çıktığını gördü.

Bu durumu fark eden bazı müşteriler siparişlerini iptal etmek durumunda kalırken farkında olmadan 1 TL ödeyenler de oldu. Sosyal medya sayfalarında paylaşılan görüntülerde 'Sos istemeyen' vatandaşlardan da 1 TL alınacak olması büyük tepki topladı.

İşte o sosyal medyada gündem olan liste;

Sarımsaklı sos: 2,99

Stick Ketçap: 1.00 TL

Stick mayonez: 1.00 TL

Sos istemiyorum: 1TL

1 adet sos: 1 TL

2 adet: 8,99 TL

"TEKNİK HATA"

Sosyal medyada paylaşılan listeye tepki yağmasının ardından; firmadan "teknik bir hata" açıklaması geldi.  'Para iadesi' olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Etiketler yemeksepeti 1 tl sos istemiyorum
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