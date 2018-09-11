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  3. 11 Eylül 2018 10:48

Yerli yolcu uçağı geliyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, dünyada 70-120 koltuklu yolcu uçağı pazarında boşluk olduğuna dikkat çekerek 100 koltuklu bir bölgesel uçak için çalışma yaptıklarına dikkat çekti.

Yerli yolcu uçağı geliyor
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Temel Kotil, "Kendi yolcu uçağımızı tasarlayacağız. Uluslararası sektörde 70 kişilik uçakla 120 kişilik uçak arasında bir fırsat pazarı var" dedi.

GÖVDESİ TERMOPLASTİK OLACAK

Airbus ve Boeing’de yeni nesil uçak arayışlarına dikkat çeken Kotil, "Kompozit uçaklar, termosetten yapılıyor. İki tip kompozit var: Termoplastik ve termoset. Termoset olan bugüne kadar gelen kompozit teknolojisi, termoplastik ise yeni kompozit teknolojisi. Termoplastik teknolojisi daha kullanışlı, hafif ve daha ekonomik. Termoplastik malzemeden uçak yok henüz. Bu teknoloji gelişiyor. Boeing de Airbus da biz de şu anda herkes termoplastik üzerinde çalışıyor. 5 yıl sonra yerli uçağımızın tasarımına başlıyoruz, 10 yıllık süreçte de biter" diye konuştu.

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