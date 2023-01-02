Yılın ilk gününde Antalya'ya rekor sayıda turist!

Tatilcilerin gözdesi Antalya'ya, 2023’ün ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi.

Ukrayna Rusya savaşı sonrasında Antalya'da yaşanan turist yoğunluğu iki katına çıkmıştı.

Kente yoğunluktan uçak bileti bulunmakta zorluk çekilirken yeni yılda yoğunluk devam etti.

2022 yılını 13 milyon 74 bin 142 turistle kapatan Antalya, yeni yıla da hızlı giriş yaptı.

Kente 64 uçak geldi

Fraport TAV Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne 1 Ocak 2023 tarihinde 62 uçakla 8 bin 759 misafir iniş gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra Gazipaşa-Alanya Havalimanı da 2 uçakla 268 yolcu geldi.

Geçen yılın zirvesi Almanlar

Geçtiğimiz yıl 3 milyon 363 bin 857 turist ile birinci sırada yer alan Alman turistler, olmuştu.

Yeni yılın zirvesinde Rusya

Antalya Havalimanı verilerine göre; 1 Ocak'ta kente 2 bin 843 Rus turist gelirken, 2 bin 726 turistle Almanya ikinci sırada yer aldı.

İHA'nın haberine göre, ilk iki sırayı 760 turistle İsrail, 475 ile İngiltere ve 473’le de İsviçre takip etti.