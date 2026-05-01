  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
Yüzlerce çalışanı var: 27 yıllık dev şirket konkordato talep etti
Güncelleme:

Gaziantep'te 27 yıldır faaliyet gösteren Flament Tekstil ve Flament Sentetik'in sahipleri konkordato talep etti.

Ödeme güçlüğü çeken şirketlerin artan konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi. 

Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 yıllık Flament Sentetik, Flament Tekstil Sanayi şirketi ve sahipleri Murat Özkeçeci, Mesut Özkeçeci'nin açtıkları konkordato talepli davaya ilişkin karar verdi.

NTV'de yer alan habere göre, mahkeme şirketlere yönelik 3 ay süreyle geçici konkordato mühlet kararı verildiğini açıkladı.

60 BİN METRAKARELİK FABRİKAYA SAHİPLER

 60 bin metrekare kapalı alana sahip 3 fabrikaya sahip şirketlerin 500'den fazla çalışanı bulunuyor. Şirketlerin sermayeleri 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde.

MAHKEME ALACAKLILARI UYARDI

 Mahkeme verdiği kararda, alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.

ÜÇ KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İcra İflas Kanunu'nun 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek hukukçu Dr. Öğretim üyesi Emine Develi Ayverdi, Prof. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şentürk ve Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Nurullah Çuhadar'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verildi.

ÖDEMELER KOMİSERLERİN İNİSİYATİFİNDE OLACAK

Mahkeme, şirketlerin ve gerçek kişilerin ödemelerinin komiserlerin onayına tabi tutulmasına karar verdi.

 

NTV

Etiketler gaziantep flament tekstil Flament Sentetik
