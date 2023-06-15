Zam yağmuru ve yüksek enflasyon bu sektörü de vurdu

Dijital oyun mağazası 'oyunfor.com’ enflasyonun oyun satışlarındaki etkilerini içeren bir rapor paylaştı. Raporda yer alan verilere göre 2023'ün Mayıs ayında oyun satışları geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi.

Türkiye'de birçok oyun firmasının yetkili satıcısı olan oyunfor.com 2023 yılının enflasyon verilerini paylaştı.

Enflasyonun oyunlardaki etkilerini açıklayan firmanın paylaştığı bilgilere göre 2023 Mayıs ayında oyun alışverişlerindeki düşüş devam etti.

2023 Nisan ayına göre yüzde 6’lık bir gerileme yaşanırken, 2022 yılı Mayıs ayına göre de yüzde 2’lik bir düşüş gözlemlendi. 2022 yılı ile beraber artışa geçen oyun alışverişleri 2023 Ocak ayında artış trendini korurken, 2023 Şubat ayında enflasyonla birlikte yaşanan negatif yöndeki ivme oyun alışverişlerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı.

Mayıs ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun CS:GO oldu. Son iki yıldır, ilk defa en çok oynanan oyunlarda mobil oyunlardan sadece üç oyun yer alabildi ve mayıs ayı mobil oyunların en düşük satış yaptığı ay oldu.

Firmanın paylaştığı verilerin diğerleri ise şöyle:

PLATFORMA GÖRE DAĞILIM

PLATFORM MART 2023 NİSAN 2023 MAYIS 2023 PC yüzde 30 yüzde 32 yüzde 33 KONSOL yüzde 21 yüzde 22 yüzde 23 MOBİL yüzde 49 yüzde 46 yüzde 45

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞI YAPILAN OYUNLAR

1. CS:GO

2. Valorant

3. Call of Duty: Warzone 2.0

4. League of Legends

5. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

6. PUBG Mobile

7. Knight Online

8. Metin 2

9. Garena Free Fire

10. Roblox

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