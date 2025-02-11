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Zincir market fiyatları artık tek platformda: En ucuzunu tek tıkla bulabileceksiniz

Zincir market fiyatları artık tek platformda: En ucuzunu tek tıkla bulabileceksiniz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülebileceği internet sitesinin erişime açıldığını duyurdu.

Vatandaşların zincir market şubelerindeki binlerce ürünün fiyatını görebileceği ve fiyat karşılaştırması yapabileceği ''marketfiyati.org.tr'' sitesi erişime açıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini, tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülebileceği internet sitesinin erişime açıldığını duyurdu.

DHA

Etiketler mehmet fatih kacır market fiyatları zincir market
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