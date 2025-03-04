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Zorlu Holding'in yeni CEO'su belli oldu

Zorlu Holding'in yeni CEO'su belli oldu
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Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül atandı.

Zorlu Holding'in CEO'luk görevinden ayrılan Cem Köksal yerine Ömer Yüngül atandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Mart 2025 tarihinde yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal'ın yerine Sayın Ömer Yüngül’ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu’nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Cem Köksal'ı istifaya götüren süreç

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle yaşanan polemik gündeme damgasını vurmuştu. Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtmişti.

Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Köksal, yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGözaltına alınan Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGüncel

 

Etiketler zorlu holding cem köksal istifa ceo ömer yüngül
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