  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gözaltına alınan Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Güncelleme:

Hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan başlatılan re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Zorlu Holding'in CEO'luk görevinden istifa eden Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle yaşanan polemik gündeme damgasını vurmuştu. Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtmişti.

Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" demişti.

Cem Köksal gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan başlatılan re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.Köksal emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol istemiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Köksal, yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zorlu Holding'ten Cem Köksal açıklaması

Tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında Zorlu Holding Yönetim Kurulu açıklamada bulundu. Açıklamada "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz. Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Köksal soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Açıklamada "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz. Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz. Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur. Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz" ifadelerine yer verildi.

DHA / İHA

Etiketler cem köksal gözaltı istifa etti zorlu zorlu holding
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Trafik cezalarına dev zam: En düşük ceza 40 bin TL'ye yükseltiliyor! Trafik cezalarına dev zam: En düşük ceza 40 bin TL'ye yükseltiliyor! Diyanet'in Ramazan'a özel sahur mönüsü tepki çekti Diyanet'in Ramazan'a özel sahur mönüsü tepki çekti Dilek İmamoğlu'ndan ''İmamoğlu seçilirse 2. Erdoğan olur'' yorumlarına olay yanıt! Dilek İmamoğlu'ndan ''İmamoğlu seçilirse 2. Erdoğan olur'' yorumlarına olay yanıt! Para transferlerinde yeni dönem başladı: Artık zorunlu oldu Para transferlerinde yeni dönem başladı: Artık zorunlu oldu ''Uyuşturucu masası'' yüzünden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı ''Uyuşturucu masası'' yüzünden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı ''Aradığı huzuru'' mağarada bulmuştu, taşındığı konteynerde ''mağaramız özledim'' dedi ''Aradığı huzuru'' mağarada bulmuştu, taşındığı konteynerde ''mağaramız özledim'' dedi Teğmenlerin ihracına ''hayır'' oyu vermişti: O Tuğgeneral istifa etti! Teğmenlerin ihracına ''hayır'' oyu vermişti: O Tuğgeneral istifa etti! Türkiye'nin yerli seyir füzesi Kara Atmaca'dan rekor kıran fırlatma! Türkiye'nin yerli seyir füzesi Kara Atmaca'dan rekor kıran fırlatma! Dere yatağında ölü bulunan Nazlı için binlerce kişi sokaktaydı! Dere yatağında ölü bulunan Nazlı için binlerce kişi sokaktaydı!
''Öcalan bu çağrıyı bedavaya yapmadı'' diyen İsmail Saymaz'dan olay iddialar ''Öcalan bu çağrıyı bedavaya yapmadı'' diyen İsmail Saymaz'dan olay iddialar Vallahi bıktık, billahi bıktık! Yine bir yeni dizi, yine bir tecavüz sahnesi! Vallahi bıktık, billahi bıktık! Yine bir yeni dizi, yine bir tecavüz sahnesi! BYD'nin ''ejder''i yeni elektrikli dev SUV'u, BYD Tang'in fiyatı açıklandı BYD'nin ''ejder''i yeni elektrikli dev SUV'u, BYD Tang'in fiyatı açıklandı ''Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir'' diyen son Başbakan Yıldırım Ankara'yı karıştırdı ''Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir'' diyen son Başbakan Yıldırım Ankara'yı karıştırdı Mansur Yavaş önündeki Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı Mansur Yavaş önündeki Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı Cübbeli trafikte çakar ve sirenli araçla yakalanan kızını savunurken saçmaladı! Cübbeli trafikte çakar ve sirenli araçla yakalanan kızını savunurken saçmaladı! Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunun ardından ilk seçim anketi Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunun ardından ilk seçim anketi İstanbul'daki lüks villaya düzenlenen operasyon polisi de şoke etti İstanbul'daki lüks villaya düzenlenen operasyon polisi de şoke etti Survivor adasında tepki çeken yarışma: Görüntüler izleyiciyi ayağa kaldırdı! Survivor adasında tepki çeken yarışma: Görüntüler izleyiciyi ayağa kaldırdı! AK Parti'den erken seçim için resmi açıklama geldi: ''Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız!'' AK Parti'den erken seçim için resmi açıklama geldi: ''Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız!''