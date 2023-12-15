  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Güncelleme:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasındaki aylık azami prim artış oranını yüzde 5'den yüzde 10'a yükselterek sigorta şirketlerine Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay yüzde 10'luk zam yapma yetkisi verildi.

Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında önemli bir değişikliğe giderek prim artış oranını yüzde 10'a yükseltti.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 2024 yılının ilk 4 ayı için aylık azami prim artışı yüzde 5 olarak belirlenmişti. Ancak bugün alınan kararla bu oran yüzde 10'a çıkarıldı.

 MALİYET ARTIŞI DA YAŞANACAK

 Bu yeni karar doğrultusunda, sigorta şirketleri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay primleri yüzde 10 oranında artırabilecekler. Özellikle araç sahipleri için önemli bir konu olan zorunlu trafik sigortasındaki bu değişiklik, sigorta şirketlerinin primlere yapabileceği zam oranını artırarak sektördeki maliyet artışlarını etkileyecek.

2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanan azami prim artış oranının yükseltilmesi, sigorta müşterileri ve sigorta şirketleri arasında yeni bir tartışma konusu olurken artışın araç sahipleri üzerindeki mali yükü artırabileceği ön görülüyor.

Etiketler trafik sigorta Araç sahipleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı Şanlıurfa'da aslan paniği! Ölü olarak bulundu Şanlıurfa'da aslan paniği! Ölü olarak bulundu Yatakta canlı yayın açıp gözaltına alınan çift aylık kazançlarını açıkladı Yatakta canlı yayın açıp gözaltına alınan çift aylık kazançlarını açıkladı İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha Marmara'daki depremler sonrasında korkutan açıklama Marmara'daki depremler sonrasında korkutan açıklama CHP'nin 4'ü büyükşehir, 227 adayı açıklandı CHP'nin 4'ü büyükşehir, 227 adayı açıklandı Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı Gelir vergisine büyük artış yolda Gelir vergisine büyük artış yolda İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek ilçeleri açıklandı İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek ilçeleri açıklandı