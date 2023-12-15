Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasındaki aylık azami prim artış oranını yüzde 5'den yüzde 10'a yükselterek sigorta şirketlerine Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay yüzde 10'luk zam yapma yetkisi verildi.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında önemli bir değişikliğe giderek prim artış oranını yüzde 10'a yükseltti.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 2024 yılının ilk 4 ayı için aylık azami prim artışı yüzde 5 olarak belirlenmişti. Ancak bugün alınan kararla bu oran yüzde 10'a çıkarıldı.

MALİYET ARTIŞI DA YAŞANACAK

Bu yeni karar doğrultusunda, sigorta şirketleri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay primleri yüzde 10 oranında artırabilecekler. Özellikle araç sahipleri için önemli bir konu olan zorunlu trafik sigortasındaki bu değişiklik, sigorta şirketlerinin primlere yapabileceği zam oranını artırarak sektördeki maliyet artışlarını etkileyecek.

2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanan azami prim artış oranının yükseltilmesi, sigorta müşterileri ve sigorta şirketleri arasında yeni bir tartışma konusu olurken artışın araç sahipleri üzerindeki mali yükü artırabileceği ön görülüyor.