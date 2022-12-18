Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu

Yabancıya konut satışının rekor kırdığı Antalya'da 20 kişilik bir grup, basın açıklaması yaparak yüksek kira bedellerini protesto etti.

Yüksek kiralar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yüzde 25'lik kira artış sınırı da yeterli olmadı. Konut krizi bir türlü çözülemedi. Son olarak Antalya'da 20 kişilik bir grup son zamanlarda artan kira fiyatlarını protesto için Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli önünde toplandı. Grup, ellerinde dövizlerle basın açıklaması yaptı. Mağdur kiracılar adına basın açıklamasını Musa Yaşar okudu.



Yaşar, "Burada toplanma ve bir araya gelmemizdeki amaç fahiş oranlarda artan kira bedelleridir. Yüksek oranda artan kira fiyatları ve ev sahipleri tarafından zor kullanılarak, kanunsuzca uygulanan psikolojik şiddet ile tehditlerle evlerinden yasa dışı çıkartılma sebebi ile sesimizi duyurmaya geldik. Bu insanların birçoğu ya asgari ücretle çalışan emekçi ya da yıllarca bu millete hizmet etmiş kıymetli emeklilerimizdir. Maalesef toplumumuzun kangren olmuş barınma sorununa devlet büyüklerinin ivedilikle el uzatmasını, çözümlemesini istiyoruz. Kirazedelerin devlet tarafından korunup kollanmasını istiyoruz. Bu barınma ihtiyacı sorunu kısa zamanda çözülmezse başka şehirlere göç başlayacaktır. Turizm, tarım ve beden işçilerinin bu şehirden ayrılması hizmet sektörü için büyük bir felaket ve yıkım olur" dedi.

ANTALYA'DA YABANCIYA KONUT SATIŞINDA REKOR KIRILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasımda yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasımda yabancıya konut satışında ilk sırayı 2 bin 616 ile Antalya aldı. Kenti sırasıyla 1733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin takip etti.

DHA