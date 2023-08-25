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BDDK'dan konut kredileri için yeni düzenleme

BDDK'dan konut kredileri için yeni düzenleme
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığı düzenlemeyle ikinci konutu alanlar için kredi değer oranı düşürülüyor. Düzenleme ilk kez konut alacakları kapsamıyor.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.

Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.

 İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.

Etiketler bddk konut kredisi ilk konut
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