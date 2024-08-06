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Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar

Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, tatil bölgelerinde konut kiralamaları artık ev sahipleri yerine yönetim şirketleri tarafından yapılacağı belli oldu. Konut veya devre mülk sahipleri, bu süreçte kendilerine bir temsilci atayacağı duyuruldu.

Yeni düzenleme, tatil bölgelerindeki konutların yalnızca yönetim şirketleri aracılığıyla kiralanmasını zorunlu hale getirdi. Bu sayede ev sahiplerinin kayıt dışı kiralama yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yönetmelik ile kısa süreli kiralamalar için izin belgesi alma zorunluluğu getirildi. Buna göre, tatil bölgelerindeki konut sahiplerinin evlerini artık kendileri kiraya veremeyecekleri belirtildi.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, yeni düzenlemenin detaylarını değerlendirerek, tatil bölgelerinde konut kiralamalarının yalnızca yönetim şirketleri tarafından yapılacağını vurguladı. Önceden mülk sahipleri, evlerini kendi imkânlarıyla veya danışmanları aracılığıyla kiralayabiliyordu; ancak yeni karar bu uygulamayı sonlandırdı.

Duman, “Kısa süreli kiralamalar için biz izin belgesi gerekiyordu. Konut sahiplerinin kayıt dışı kiralamasının önün geçilmesi için Resmi Gazete yayınlanan karara göre bu tür kiralama işleri artık yönetim şirketleri tarafından yapılacak.

Konut veya devre mülk sahipleri kendilerine temsilci seçecek. Seçtikleri bu temsilcilere ise kiralama yapabilmeleri için noterden onay verecek. Bu onay sonrasında yönetim şirketleri tarafından kiralama işlemleri gerçekleştirilecek” dedi.

 

 

Etiketler ev sahipleri kiralama bireysel kiralama Airbnb tatil yerleri
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