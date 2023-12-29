Evini kiralayanlar dikkat: 1 milyon TL cezalı ''Airbnb'' yasası Resmi Gazete'de

Günlük kiralık evlere dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle netleşti.

Yönetmeliğe göre bir ev en fazla 12 kişiye kiralanacak. Evi yılda 4 kereden fazla kiraya verene 1 milyon TL ceza uygulanacak. Günlük kiralık evlerle ilgili yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı yönetmelikte, izin belgesi alma süreçleri, konutlarda aranacak kriterler/standartlar ve belge sahibinin yükümlülükleri sıralandı. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, evini günlük olarak veya Airbnb yöntemiyle kiraya veren ev sahiplerinin neler yapması gerektiğini de anlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı imzalı "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile bundan sonra 100 günden kısa süreli kiralanacak olan dairelerin tümü için izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca günlük kiralanacak evler için artık bazı şartların karşılanması gerekecek. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacak.

1 MİLYON TL CEZASI VAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetilecek süreç kapsamında, kiraya verilecek bir ev için izin belgesi şartı bulunuyor. Bakanlık, izin belgesini alan vatandaşa bir plaket verecek ve bu plaket, kiralanacak evin kapısına asılacak. İzin belgesi olmadığı hâlde kiralama yapmak isteyen vatandaş, ilk aşamada 100 bin TL ceza ödeyecek ve 15 gün içinde de izin belgesi almak zorunda olacak. Bunu yapmayan ancak kiralamaya devam edenler, 500 bin TL, durumun devamı halinde 1 milyon TL'ye kadar ceza ödeyecek. Belgeyi almak isteyenler binadaki tüm kat maliklerinin iznini alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da izne ilişkin belge gönderecek. İzin belgesiyle ilgili başvurular, e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Yetkililer, izin vermeden önce konutta inceleme yapacak.

BİR YILDA 4 KEZ KİRAYA CEZA GELECEK

Bir binada en az 5 dairesi bulunan ve bunları kiralamak isteyenler iş yeri ruhsatı alacak. 100 günden uzun süreli kiralama yapılan evler, düzenlemenin dışında kalacak. Her seferinde 100 günden daha uzun süreli kiralama yapan ev sahipleri de takip edilecek. Aynı konut bir yılda 4 kez, 100 günden uzun süreli kiraya verilirse 1 milyon TL ceza kesilecek.