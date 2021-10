''İlk evini alacaklara tapu harcı ve KDV desteği verilsin''

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kira artışlarına çözüm olarak ilk kez konut alacaklar için iki öneri sundu.

"HER YIL 750 BİN KONUT YAPILMASI LAZIM"

Avdagiç, Türkiye'nin yılda 750 bin yeni konuta ihtiyacı olduğunu belirterek, “Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. Sadece 150 metrekareye kadar ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1'e düşürülebilir” dedi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan kira artışlarına değinerek, “Bu artış maalesef çözümü zor bir noktaya geldi. Sebebi de şu. 2 milyon lira ile konut almaya kalktığınızda o konutun kirasını, mevduat getirisiyle kıyaslayınca arada büyük bir fark var. Bu sebeple vatandaşa bir takım teşvikler verilmesinin katkısı olacağı görüşündeyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin konut ihtiyacında mevcut konut stokları ve ikinci el satışlarla bugünlere gelindiğini belirten Şekib Avdagiç, "Sadece birkaç tane parametre söyleyeyim. Her yıl yaklaşık 550 bin evlilik gerçekleşiyor. Ayrıca göç, deprem gerçeği, yenilemelerle beraber her yıl 750 bin konutun ülkemizde yapılması lazım. Sadece İstanbul’da her yıl 110-120 bin konut ihtiyacı var. İstanbul'da satışlar düştü. Bunun yanında özellikle de pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan zorluklarla birlikte inşaatta girdi maliyetleri ciddi ölçüde arttı" bilgisini verdi.

"SATIŞLARIN ARTMASIYLA STOKLAR BİTECEK, YENİ PROJELER BAŞLAYACAK"



Devletin alacağı tedbirler konusunda yeni konut sahiplilik oranının artacağını vurgulayan Avdagiç, “Alınacak tedbirlerle kiraya talep azalacağı için böylelikle kira artışları da yavaşlayacaktır.

Satışların artmasıyla birlikte yarım kalan projeler tamamlanacak ve hareketlilik olacaktır piyasada. Bu arada duran projelerin çalışmasıyla birlikte istihdam artacak, stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak” diye konuştu.

