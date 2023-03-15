İlk İş Yerim kuralarında talihliler açıklanıyor

TOKİ “İlk İş Yerim” projesi kapsamında, 12 ile yönelik gerçekleştirilecek kura çekimi ile 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen “İlk İş Yerim” projesinde ilk kuralar bugün çekilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ”İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin konut ve arsalar için 7 Kasım 2022’de Ardahan ve Şırnak’la başlayan kura çekimlerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği, kuralara 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandığı hatırlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin, 250 alt sektörü harekete geçirerek, istihdamı desteklediğini belirtti.

Kurum, “Vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz.” bilgisini verdi.

İlk etabı Aksaray’da başlayacak çekilişlerin il ve ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

15 Mart: Aksaray merkez 220, Konya Meram 308, Çumra 25; Isparta merkez 271, Afyonkarahisar Dinar 55, Şuhut 44, Ankara Gölbaşı 1100, Denizli Bozkurt 88, İzmir Torbalı 77, Kastamonu Tosya 81, Tekirdağ Süleymanpaşa 276, Trabzon Of 286, Van Edremit 275.

TOKİ kura çekimi nasıl takip edilir?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura çekimi canlı yayını ise www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.