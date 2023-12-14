İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı: ''Kiralar yüzde 10-15 düştü''

İstanbul'da ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren kira fiyatları tartışması devam ederken, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizammedin Aşa'ya göre kiralarda yüzde 10-15'lik düşüş gerçekleşti. Düşüşün devam edeceğini belirten Aşa, daha önce 20-22 bin lira istenen evlerin 17-18 bin liraya tutulabildiğini ifade etti.

Yüksek kira fiyatları özellikle büyükşehirlerde kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirirken, kira fiyatlarındaki tartışma devam ediyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizammedin Aşa, "Son iki üç aya baktığımız zaman yüzde 10-15’lik bir düşüş var. Daha önce 20 bin, 22 bin, 23 bin istenen evler şu anda 17 bin, 18 bin liradan tutulabiliyor. Düştü, niye düştü? Bir defa talep azaldı. Talebin azalmasının da birkaç sebebi var bizim açımızdan. İlki, iki yıl önce bu yükselme başladığı zaman bir kentsel dönüşüm faktörü vardı. Bir anda 15-20 bin ev yıkılmıştı. 200, 300 bin hane halkı ev aramaya çıkmıştı. Bu insanlar evine dönmeye başladı. Kısmen o bölümün kentsel dönüşümü tamamlandı ve evine dönmeye başladı. O zaman boş ev de bir kapasite haline geldi. Onun dışında İstanbul şu anda tercih edilen bir il değil. Yani öğrenci bile çok az geldi. Bizim için önemli olduğuna inandığımız bir faktör de uzlaşma. Şu anda piyasada yüzde 50 gibi bir uzlaşma zemini var. Bu da ne oluyor talebi azaltıyor. Talebi azaltan her faktör fiyatın düşmesine sebep oluyor. Şu anda piyasada biz bunu yaşıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kiralarda düşüş başladığını belirterek şunları söylemişti: "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte"

"KISA VADELİ KİRALAMALAR TALEBİ KISITLIYORDU"

Kısa vadeli kiralamalara yönelik yapılan düzenlemelerin fiyat düşüşünü etkilediğini aktaran Aşa, "Günlük kiralık evlerde de bir azalma oldu. Oldukça azalma oldu çünkü vatandaş artık canı sıkılan veya daha fazla kâr elde etmek isteyen ve uzun vadeli kiracıyla uğraşmak istemeyen ev sahiplerimiz evini günlük, haftalık vermeye başlamıştı. Bu da emlak pyasasına sekte vurduğu yönde arzı kısıtladığı yönde görüşümüz talebimiz. Biz Maliye Bakanlığı’na, Turizm Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na bu konuda görüş bildirdik. Kısa vadeli kiralama konaklama statüsünde oluyor. O zaman bunun kanununa uyacağız. Şimdi yaklaşık 50 bin evden bahsedildi. Yani biz tam net bilmiyoruz ama işte 50 bin evin şu anda günlük kiralıktan normal piyasaya döndüğü yönünde haber geldi. Dedik ya talebi kısıtlıyor bunlar. Sen piyasada günlük verdiğin evi aslında normal piyasada uzun vadeli vermen lazım. Sen bunu çekiyorsun piyasadan ne yapıyorsun kısıtlamaya sebep oluyorsun" ifadelerini kullandı.

"TALEBİN AZALDIĞI YERDE FİYAT DÜŞER"

Fiyatların daha da düşmesini beklediğini belirten Aşa, "Şimdi tabi Mayıs Haziran ayında, yani 5-6 aylık dönemde, seçime kadar ve seçimden hemen akabindeki dönemde çok fazla bir değişiklik olmayacak. Talep azalmaya devam ediyor.Talebin azaldığı yerde fiyat düşer. Bu gayet düz bir mantık. Hatta iktisadın şeyi budur arz talep ilişkisi. Bu düşüşü biz bekliyoruz, yani fiyatlarda daha yüzde 10-15 daha düşüş. Benim zaten geçen seneki tahminim, bu konudaki öngörüm yüzde 25 yüzde 30'du" şeklinde konuştu.

"OLMASI GEREKEN FİYATA GERİ GELDİ"

Piyasayı değerlendiren Emlakçı Fatih Gök, "Pazarın dengesini bozan, ilan veren, sosyal medyadaki yetkili olmayan kişiler tarafından fiyatlar zaten balon şeklinde devam ediyordu. Oradan baz aldığımızı düşünürsek yüzde 50 düştü. Yani 10 liralık yer 15 olmuştu. Şimdi 10 bin liraya geri geldi. Olması gereken fiyata geri geldi. Böyle dengesiz bir piyasa vardı" diye konuştu.

"FAZLA BİR DÜŞÜŞ YOK"

Ev sahibi Cengiz Yiğit, "Ben de kiracıyı düşünmek zorundayım. Kiracıların işi de zor. Geçim şartları çok zor. Onun için Allah yardım etsin diyorum. Yani kiralar düşmedi. Fazla bir düşüş yok. Yüzde 10 gibi 5 gibi bir düşüş oldu" dedi. Bir diğer vatandaş ise, "Sadece haberlerde duyduk, kimseden duymadık düştü fiyatlar diye" ifadelerini kullandı.

DHA