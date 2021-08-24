İstanbul'da ev kiralamak isteyenlere kötü, çok kötü haber

İstanbul'da yüzde 50 ile 60'ları geçen konut kiralarındaki artış ev kiralamak isteyen vatandaşları zorluyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kiralık dairelerdeki fahiş fiyat artışının kentsel dönüşümle başladığını söyledi. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise ev sahiplerinin farklı bahanelerle kiracılarını çıkararak fiyat artışı yaptıktan sonra yeni kiracı aldıklarına dikkat çekti.

Konut kiralarındaki artış İstanbul'da fahiş fiyatlara ulaştı. Pandemi sonrası başlayan düğünler, yüz yüze eğitime dönüşle birlikte üniversitelerinin olduğu kentlerde yaşama hazırlığına giren öğrenciler ve kentsel dönüşüm nedeniyle kiraya çıkan birçok ailenin kiralık ev arayışına girmesini fırsat bilen ev sahipleri, TÜFE kuralına uymadan kira yükseltiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul Anadolu Yakası'nda evlerde yüzde 60'tan fazla kira artışı yapıldığını söyledi. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise, kira artış yüksekliği ile ilgili şikayetlerin artış gösterdiğine dikkat çekti. İşte detaylar...

"ARTIŞ YÜZDE 50-60'TAN FAZLA"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60'lara varan, hatta daha fazla artış var. 1-2 sene önce 3 bin TL'ye bulduğunuz evi şu anda 4-5 bin TL'den aşağı bulamıyorsunuz. Avrupa Yakası'nda da bu hikaye Avcılar'da başladı.

"FAHİŞ ARTIŞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜMLE BAŞLADI"

Kiralardaki fahiş artışlar önce kentsel dönüşümle başladı. Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar'da 1000 TL'lik ev, 2 bin 500 TL'ye çıktı, Suadiye'de, Bostancı'da kiralar 4-5 bin TL'ye çıktı."

"EV SAHİPLERİ TÜFE KURALINA UYMUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, "Kira artışlarındaki yüksekliğe ilişkin çok sayıda şikayet alıyoruz. Kiralarda fahiş fiyat artışı var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor."

YASAL KİRA ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz 2021 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ağustos 2021 kira artış oranı da belli olmuştu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2021 Ağustos ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.



Buna göre Ağustos 2021 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 oldu. Ev sahipleri kiracılara bugün itibariyle yüzde 15,15 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 15,15 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 151,5 TL

Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 15,15 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 227,25 TL

Zamlı kira bedeli: 1.727,25 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 15,15 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 303 TL

Zamlı kira bedeli: 2.303 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Mart'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.