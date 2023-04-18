Kadıköy’e Taşınmak İçin 5 Neden

İstanbul’da hangi semte taşınsam diye düşünenlerin seçenekleri arasında mutlaka Kadıköy de yer alır. Kadıköy, çok sayıda kişinin favori semti olmayı başarıyor.

Kozmopolit bir yapıya sahip olan bu özel semtin neden bu denli popüler olduğunu merak ediyor musunuz? İşte o nedenler…

Sahile Yakın Olma

Deniz tutkunları için evin sahile yakın olması çok önemlidir. Bu noktada Kadıköy kiralık daire ilanlarına göz atabilirsiniz. Kiralık daire ilanlarının büyük bölümünde sahile olan mesafesine dair bilgi de yer alır. Çünkü muhteşem bir sahil şeridine sahiptir. Kadıköy’de yaşayanlar için sahil yürüyüşü artık bir klasik haline gelmiş durumda! Sakin ve ağaçlarla bezenmiş sokakları, muhteşem bir ada manzarasına sahip olması, açık havada spor yapmak isteyenler için de ideal olması gibi pek çok avantajı sıralamak mümkün!

Bolca Sosyal Alan

Özellikle üniversite öğrencilerinin Kadıköy’de sıklıkla zaman geçiriyor olması, bu bölgede sosyal alanların çok fazla olmasını da beraberinde getiriyor. Kafe ve restoran sayısının bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla dışarıda zaman geçirmek ve sosyalleşmek isteyenlerin semt değiştirmesi gerekmiyor. Kadıköy’de yaşıyor olmanın sağladığı en önemli avantajlardan biri de kuşkusuz budur.

Nezih Mahalleler

Rotanızı bu semte çevirdiğinizde çok sayıda nezih mahallesinin olduğunu da görebilirsiniz. Sadece yalnız yaşayanların değil ailelerin de rahatlıkla tercih edebileceği nezih mahallelerde mimarisiyle eşsiz görünen binalar da mevcut. Elbette kira fiyatları açısından bakıldığında İstanbul’un pek çok semtine nazaran rakamların biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Kadıköy’de yaşamanın artıları düşünüldüğünde buna değer sonucuna varabilirsiniz.

Kalabalık ailelerin rahatlıkla kalabileceği satılık ve kiralık geniş evler de seçenekler arasında yer alıyor. Sadece bu evleri bulabilmek için iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Bu araştırmayı hepsiemlak üzerinden yapmanız durumunda aradığınız evlere ulaşmanız da çok daha kısa sürecektir. Kiralık ve satılık ev ilanları, hepsiemlak internet sitesinde mevcut ve detaylı bilgiler, görseller, evlere dair özellikler de ilanlarda yer alıyor.

Merkezi Konum

Kadıköy’de yaşadığınızda gayet merkezi bir konumda yaşıyor olmanın avantajlarından da faydalanırsınız. İstanbul’un bazı semtlerinde ulaşımın sıkıntılı olduğu bir gerçek! Ancak Kadıköy bu semtler arasında yer almıyor. Kentin dilediğiniz herhangi bir yerine toplu ulaşımı tercih ederek kolayca erişebilirsiniz. Çalışan kesim için merkezi bir konumda olmak önem taşıyor. İş yeriniz farklı bir semtte olsa dahi işe gidiş ve dönüş açısından bir sıkıntı yaşamazsınız. Aynı zamanda şehrin en popüler alışveriş merkezlerine ve sosyal tesislerine de yakın olduğu bilgisini ekleyelim.

Kültürel Aktiviteler

Bu kadar popüler bir semtte yaşadığınızda çok sayıda kültürel aktiviteye katılma imkanınız da oluyor. Üstelik sadece yılın belirli dönemlerinde değil tüm yıl boyunca sosyal ve kültürel aktivitelerin sayısının bir hayli fazla olduğunu eklemek gerekir. Yaz festivallerinden açık hava tiyatrolarına, konserlerden sahne performanslarına kadar pek çok aktivite ile hayatınıza renk katabilirsiniz.

Üstelik bu aktiviteler yaşadığınız semtte düzenlendiği için ulaşım da gayet kolay olacaktır. Kadıköy’ün son derece dinamik bir yapısı vardır. Hayat 24 saat devam eder. Herkesin kendi ilgi alanlarına yönelik aktivitelere katılma imkanı da olur.

Sonuç olarak Kadıköy, İstanbul’da yaşamak için en ideal semtlerden biridir ve bu nedenle siz de seçiminizi bu semtten yana yapmakta acele edebilirsiniz. Kiralık ya da satılık ev bulmak için hemen hepsiemlak.com adresine tıklayın. Filtreleme seçenekleri yardımı ile size uygun olan evleri listeleyin ve incelemeye başlayın. Kadıköy’de yepyeni bir hayata başlamak için siz de ilk adımı şimdi atın!