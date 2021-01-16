Kira öder gibi ev sahibi olma hayallerinin sonu bu oldu!

DW Türkçe’nin aktardığına göre Türkiye’nin 16 bankasında 5 bin 499 gayrimenkul ilanı olduğu ortaya çıktı.

Bankaların alacakları ise 164,3 milyar lirayı buldu. Bireysel kredi borcundan yasal takibe girenlerin sayısı da 641 bin olarak açıklandı. Yasal takibe giren kredi ve kişi sayısının artacağı endişesi ise sektörde alacaklarını bekleyen bankaları düşündürüyor.

Konut satışları sert düştü!

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu önceki gün de Türkiye'de konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 olduğunu, 2020 yılında toplamda 1 milyon 499 bin 316 konut satıldığını ve ipotekli konut satışı ise yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 olduğunu açıklamıştı.

Konut satışları sert düştü!