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Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? İlk açıklama geldi

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? İlk açıklama geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yüzde 25 kira zammı sınırı uygulamasının kaldırılacağı iddialarına yanıt verdi.

Yüksek enflasyonla birlikte başlayan barınma krizi nedeniyle 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren düzenleme sonrası ölümle sonuçlanan birçok olay yaşanmıştı. 

 Kira artış sınırı uygulamasının sona ereceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı

Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır" denildi.

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DHA

Etiketler kira zam sınırı yüzde 25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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