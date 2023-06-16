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Konut Fiyat Endeksi'nde artış durmuyor!

Konut Fiyat Endeksi'nde artış durmuyor!
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), nisanda aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 121,3 artışla 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan 2023 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2023 yılının nisan ayında, önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 53,0 oranında artış gösterdi. 3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ise nisanda önceki aya göre İstanbul'da 4,2, Ankara'da 6,2 ve İzmir'de 5,0 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 114,1, Ankara'da yüzde 126,1 ve İzmir'de yüzde 123,0'a yükseldi. 

DHA

Etiketler tcmb konut fiyat endeksi merkez bankası
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