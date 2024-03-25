Konut fiyatlarında dikkat çeken değişim: 8'inci ayda da sürüyor

Ülke genelindeki konut fiyatları şubat ayında geçen yıla göre yüzde 12,1 düşüş kaydetti. Kira artışlarındaki negatif seyir devam ederken, kiralık konutlara talep ise şubatta yatay kaldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının şubat sonuçları açıklandı.

İlgili rapora göre, 2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin 2023 Temmuz'dan bu yana gösterdiği düşüş 2024 Şubat'ta da devam etti.

Reel konut fiyat endeksi şubatta ocak ayına kıyasla 4,2 puanlık azalışla 173,5 olurken; cari konut fiyatları ise ocak ayına kıyasla ülke genelinde 8,8 puan azalarak yüzde 46,9'a düştü.

Ocaktan şubata enflasyon oranı yaklaşık yüzde 4,5 olurken Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 2,1'de kaldı.

Önceki 7 ayda olduğu gibi konut reel satış fiyatı üç büyükşehirde şubat ayında da düştü. Ocaktan şubata reel konut fiyatı İstanbul'da 4 puan, Ankara'da 3,2 puan, İzmir'de ise 4 puan azaldı. Böylelikle şubatta reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 170,3, Ankara'da 195,7, İzmir'de ise 177,6 oldu.

İlan sayısı ise ülke genelinde ve üç büyükşehirde ocaktan şubata arttı. Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 3,2, Ankara'da yüzde 3,6, İzmir'de ise yüzde 4,4 yükseldi. İstanbul'daki artış ise yüzde 1,8 puanla diğer büyükşehirlere göre daha düşük kaldı.

Reel kira artışında negatif seyir

Ortalama reel kirada yıllık artış Şubat 2023'te yüzde 86,6 ile zirve yaptıktan sonra inişe geçerek, aralık ayından ocak ayına 4 puanlık azalışla yüzde 9,5'e geriledi. Şubat ayında ise ortalama reel kiranın yüzde 1,1 azaldığı gözlemlendi. Bu azalışla 2024 Şubat ayında ortalama reel kira 2023 Şubat ayının altına indi.

Kiralık konut talep göstergesi ağustos ile kasım arasında düşerken aralıkta ve ocakta bir miktar yükseldi. Şubat ayında ise talep yatay seyretti. Kiralık konut talep endeksi ocaktan şubata yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda bakıldığında ise kiralık konut talebinde yüzde 25'lik bir düşüş yaşandı.