Konut kredisinde 1 konut, 1 kredi, 5 borçlu dönemi başladı

Türkiye'de bir yandan konut fiyatları diğer yandan da konut kredisi faizleri akılalmaz seviyelere ulaşırken, Ziraat Bankası aynı konut için, tek bir krediye birden fazla kişinin ödeme yapmasını sağlayan yeni bir konut kredisini kullanıma sürdü. İşte ayrıntılar...

Türkiye'de fahiş fiyattan barınma krizine dönüşen konut çıkmazında bir taraftan konut fiyatları diğer taraftan da bankaların verdiği konut kredisi faizleri artık akılalmaz seviyelere ulaşırken, yüksek faize rağmen konut kredisi çekmek isteyenler için yeni bir konut kredisi kampanyası duyuruldu.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan "ortak konut kredisi" ile en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut kredisi çekmesini sağlayan bir kredi türü olarak tüketicinin karşısına çıktı.

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyasında, birden fazla kişinin gelir beyanıyla kredi çekmesine olanak tanıyor. Böylece, bireysel olarak altından kalkılamayacak tutarlar, ortak ödeme yöntemiyle yönetilebilir hale geliyor.

Örneğin, 1.1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli bir konut kredisinin aylık ödemesi, bireysel olarak 39.000 TL iken, beş kişinin ortak ödemesi durumunda kişi başına düşen aylık taksit 7 bin 800 TL oluyor.

Ortak konut kredisi başvurusu yapabilmek için en az iki, en fazla beş kişinin düzenli gelir beyanında bulunması gerekiyor. Kredinin çekileceği konut, SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca değerlenerek kredi tutarı belirleniyor. Ayrıca, krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis ediliyor ve gerek görüldüğünde ek teminat istenebiliyor.

Ortak konut kredisi başvurusunda, her bir ortak için düzenli gelir belgesi sunulması şart. Ev sahibi olmak isteyenler için ortak konut kredisi, finansal yükü paylaşarak daha rahat ödeme imkanı amaçlanıyor.

Kampanyaya yüzde 4,19 faiz oranı üzerinden kredi kullanmak mümkün. Bu oran üzerinden çekilen 1.1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli konut kredisi paketinin aylık ödemesi 39.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, beş kişinin ortak kredi çekmesi durumunda, kişi başına düşen aylık taksit tutarı 7.800 TL'ye geriliyor.