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Ucuz konut hayal: İnşaat maaliyetlerinde büyük artış

Ucuz konut hayal: İnşaat maaliyetlerinde büyük artış
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Türkiye İstatistik Kurumu bugün Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenlerin tüm beklentilerini suya düşürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İnşaat maliyet endeksi yıllık %72,78 arttı, aylık %1,11 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,25 arttı, işçilik endeksi %0,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %58,75 arttı, işçilik endeksi %108,93 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Mayıs 2024

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenlerin tüm beklentilerini suya düşürdü.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %71,51 arttı, aylık %1,36 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,69 arttı, işçilik endeksi %0,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %56,80 arttı, işçilik endeksi %108,25 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Mayıs 2024

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenlerin tüm beklentilerini suya düşürdü.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %77,10 arttı, aylık %0,30 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,08 azaldı, işçilik endeksi %1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %65,09 arttı, işçilik endeksi %111,44 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Mayıs 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu bugün Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenlerin tüm beklentilerini suya düşürdü.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Mayıs 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu bugün Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenlerin tüm beklentilerini suya düşürdü.

İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları(%), Mayıs 2024

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenlerin tüm beklentilerini suya düşürdü.

 

 

 

Etiketler İnşaat maliyet endeksi konut ucuz konut tüilk türkiye istatistik kurumu
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