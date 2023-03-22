Sıfır konut satışlarında ilk soru değişti

Depremin ardından sıfır konut satışlarında Anadolu Yakası'nda artış yaşandığını belirten gayrimenkul satıcıları, vatandaşların artık yatay mimariye talep gösterdiğini söyledi. Konut almak isteyen vatandaşların evin konumu ve konforuyla ilgili sorular yerine artık deprem güvenliği sorusu sorduğu belirtiliyor.

İstanbul'da gayrimenkul ve emlak fuarına katılan firma temsilcileri, deprem öncesi yükselen konut fiyatlarının, depremin de etkisiyle katlanarak arttığını vurguluyor. Fuarda ikinci el konut sahibi vatandaşların deprem yönetmeliğinden önce yapılan evlerini satıp sıfır konutlara yöneldiği belirtildi. Deprem sonrası İstanbul içindeki konut sahiplerinin daha çok yatay mimarinin olduğu ilçelere yöneldiği de kaydedildi. Kimi gayrimenkul satıcılarına göre ise uzmanların güvenli ilçe olarak nitelediği yerlerde talep arttı. Vatandaşların artık konutların konumu, konforu gibi sorulardan önce deprem güvenliği hakkında sorular soruyor. Konut satıcıları deprem öncesi konut alırken deprem ve mühendislik bilgilerinin çok sorulmadığını, depremin ardından insanların artık ilk sorusunun 'depreme dayanıklı mı' Sorusu olduğunu söyledi. Gayrimenkul satıcılarına göre deprem sonrası sıfır konutlarda İstanbul'da Avrupa Yakası'na göre Anadolu Yakası'nda bir artış oldu.

'DEPREM SEBEBİYLE İKİNCİ EL GAYRİMENKUL FİYATLARINDA İNANILMAZ BİR ARTIŞ VAR'

Özel bir gayrimenkul firmasında koordinatör olarak çalışan Berda Taşkın, "Deprem tabi ki, birçok sektörü etkilediği gibi gayrimenkul sektörünün de önemli noktada etkiledi. Çünkü depremle beraber hasarlı binaların da ciddi sıkıntılar yaşadığına şahit olduk. Beylikdüzü projemize deprem öncesinde ciddi bir talep vardı. Ancak deprem sonrası o bölgede biraz yabancı kaynaklı müşterilerimizden bir takım talep düşüklüğü oldu. Bunu da normal kabul ediyoruz. Ama bir süre sonra sıfır binalara Beylikdüzü de dahil olmak üzere İstanbul'un birçok bölgesinde bu problemin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Kağıthane bölgesinde ciddi anlamda artış oldu. Çünkü zemin anlamında sağlam bir zeminin olduğunu belirtti uzmanlar. O bölgede ciddi bir artış oldu. Ya da gayrimenkul anlamında Anadolu Yakası'ndaki binalara ciddi bir talep ve artış oldu. Suadiye, Maltepe ve Pendik gibi birçok bölgede Avrupa Yakası'na nazaran sıfır binalarda talep artışı oldu. Çünkü eski yapılara sahip olan kullanıcılar artık eski binalarından ayrılıp yeni binalara yönelmeye başladılar. Bu alanda da sıfır binalar ve zemin etüdünün iyi hazırlandığını bildikleri binaları tercih ediyorlar. Özellikle Türklerden daha çok rağbet var. Yabancılardan şu dönemde biraz rağbet azaldı diyebiliriz açıkçası. Ama bu durumun dediğim gibi ilerleyen süreçlerde eski haline, normale döneceğine inanıyoruz. Deprem öncesi sıfır binalarda özellikle İstanbul bölgesinde kira fiyatlarında oldukça bir artış olduğunu gözlemlemiştik. İki yıl öncesiyle şu anki kira fiyatları arasında muazzam bir uçurum var. Ancak şu an deprem sebebiyle ikinci el gayrimenkul fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Çünkü insanlar buradaki kendi dairelerini satıp şehir dışına gitmek durumunda kalıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi deprem korkusu diyebiliriz. O sebeple şehir dışında taşınma ve göç anlamında İstanbul'da ciddi bir artış var. Bu da fiyatları da oldukça etkiliyor. Deprem öncesi, şubat ayı itibariyle gayrimenkul fiyatlarında ciddi bir artış vardı ancak bu Şubat sonrası depremle birlikte bu artışlar giderek de katlandı ve fiyatlar oldukça yükseldi" dedi.

'DEPREMİNDEN SONRA ÖZELLİKLE İNSANLARIMIZDA, YATAY MİMARİYE BİR TALEP FAZLALIĞI VAR'

Gayrimenkul firması sahibi Emre Uçkun ise deprem sonrası yatay mimariye talebin arttığını belirterek, "Kahramanmaraş depreminden sonra özellikle insanlarımızda, yatay mimariye bir talep fazlalığı var. Son bir aydır özellikle bizim Silivri'de yatay mimariyle yapmış olduğumuz villa projesine yoğunluk iki kat, üç kat arttı. Bu da insanların depremi ne kadar ön planda tuttuğunu, depremden ne kadar etkilendiğini, İstanbul içerisindeki dip dibe ve eski olan yapı stoğunun İstanbul dışına akması gerektiğini bize gösteriyor açıkçası. Kendimiz İstanbul içerisinde oturduğumuz ikametlerimizi İstanbul dışına doğru Silivri, Selimpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece bu bölgelerdeki gayrimenkullerimize taşıma kararı aldık. Bizimle birlikte gördük ki, sadece biz böyle düşünmüyormuşuz. Bütün İstanbul'da yatırım yapmayı düşünen, yatırım yapmaktan ziyade can güvenliğini ön plana çıkaran, yıllardır aynı ikamette oturan insanlar 'ben evimi satıp daha güvenli, ailemle daha kaliteli vakit geçirebileceğim, daha güvenli bir yere geçmek' istiyorum diyerek şu an çok yoğun bir talep oluşturuyor. Depremden sonra yaşanan arz ve talepten dolayı artış çok minimal, yani öyle insanların gözünü korkutacak kadar veya insanların ev almasına engel olacak tarzda bir artış değil" şeklinde konuştu.

'DEPREMDEN SONRA İNSANLARIMIZIN İLK SORDUĞU SORU ARTIK ŞU OLUYOR, DEPREME DAYANIKLI MI?'

Gayrimenkul firmasında satış koordinatörlüğü yapan Oğuzhan Bilgin da, vatandaşların daha çok deprem güvenliği konusunda sorular sorduğunu söyleyerek, "Yalova'da depremi yaşayan bir il olduğumuz için bu konuda bize depremden önce çok soru gelmiyordu. Maalesef biz de unutmuştuk depremi ama tekrar deprem olunca hatırladık. Binalarınız dayanıklı mı? Hangi betonu kullanıyorsunuz? Hangi demiri kullanıyorsunuz diye bir soru almıyorduk. Ama depremden sonra insanlarımız; depreme dayanıklı mı? Deprem için ne yapıyorsunuz diye bize sorular soruyorlar. Biz de yeni deprem yönetmeliğe uygun şekilde çalışıyoruz. Türklerden daha fazla artış söz konusu. Çünkü eski yapılarından çıkıp artık insanlar güvenli yapılara yerleşmek istiyorlar. Depremle ilgili yatırımlar Türk vatandaşlardan daha fazla oldu şu an. Yabancı yatırımcılarımızda bir kısmi bir düşüş oldu tabi ki. Malum deprem olunca onlar da tabi. Güvenilir yapıları öğrendikçe tekrar onların da sahaya döneceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA