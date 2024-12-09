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Suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü?

Suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü?
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Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'de yaklaşık 600 bin konutta Suriyelilerin yaşadığı tahmin ediliyor. Sektör yetkilileri, göçmenlerin dönüşüyle kira fiyatlarının düşebileceğini belirtiliyor.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhaliflerin, 27 Kasım'da başlayan yolcuğunun son durağı Şam oldu. 54 yıllık Esad hanedanlığı sona ererken, devrik lider Beşar Esad Rusya'ya sığındı.

Muhalifler, 13 yıldır süren savaş nedeniyle şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya...

Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin Türkiye'de konut piyasası üzerinde etkileri merak ediliyor.

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli göçmen bulunuyor. Türkiye genelinde göçmenlerin toplam 600 bin konutta yaşadığı, bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını söylüyor.

Kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması nedeniyle fiyatların arttığını belirten sektör yetkilileri, Suriyelilerin boşaltacağı evler ile birlikte kiralık konut arzının yükseleceğini ifade ediyor.

Daha fazla evin boşa çıkması ile kira fiyatlarındaki dengelenmenin hızlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca yüksek talep nedeniyle eli güçlenen ev sahiplerinin, kiralamalar için istediği ağır şartlardan vazgeçebilecekleri kaydediliyor.

Suriyeli göçmenlerin belirli bölgelerde yoğunlaştığını belirten yetkililer, o bölgelerde fiyatların normalleşeceğine hatta kısmen düşebileceği dikkat çekiyor.

Yetkililer, geriye dönüşlerin kira fiyatları üzerindeki etkisinin belirli bir zaman alabileceğini söylüyor.

Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'de yaklaşık 600 bin konutta Suriyelilerin yaşadığı tahmin ediliyor. Sektör yetkilileri, göçmenlerin dönüşüyle kira fiyatlarının düşebileceğini belirtiliyor.

"Gayrimenkul sektörü hareketlenecek"

Gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman, gayrimenkul sektöründe yaşanabilecek gelişmeleri anlattı. Yüzlerce kiralık konumunda gayrimenkulün bir anda boşa çıkacağına dikkat çeken Duman, “Esat rejimine karşı muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonucunu verdi. Esad rejimi devrildi. Bunun sonrası muhalifler, hemşehrilerine ülkeye dön çağrısında bulundu. Buna kayıtsız kalmayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye’de bulunan 2 milyon üzerinde ki Suriye vatandaşların oturmuş olduğu konutları boşaltmalarıyla kiralık ev stoğundaki artış bir nebze rahatlama sağlayacak. Özellikle kiralık ev stoğunda bir artış olacak. Binlerce konut kiralık olarak gayrimenkul danışmalarına gelecek. Suriyeli vatandaşların memleketlerine dönmesi kısa sürelide olsa gayrimenkul sektörünü kiralık evler konusunda hareketlendirecek” diye konuştu.

“Firmaların kampanyalarını kaçırmayın”

Ev satışlarının fiyat olarak en uygun dönemini yaşadığına değinen Şule Alp Duman, “Türkiye’den konut almış ve giderken satmak isteyen mülteciler de olacaktır. Ancak fiyatlarda çok büyük bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Şu sıralar konutlarda ki fiyatlar tabana yakın seyir halinde. Piyasada çok bir artış söz konusu değil. Aslında gayrimenkule yatırım yapmamın tam zamanı. Kasım ayına baktığımızda satışlarda bir artış var. Yatırımcı artık bekleme yerine yatırım yapmaya başladı. Yatırımlarda gayrimenkule yeniden dönmeye başladı. Banka faizlerinin de önünüzdeki yıl ortalarından düşeceğini düşünüyorum. Şu anda inşaat firmaları kendi içinde kampanyalar yapıyor. İnşaat maliyetlerinde yüzde 38’lik bir artış söz konusu. Fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlarımız, şu anki fiyatları ilerleyen günlerde bulamayabilir. Vatandaşlarımızın bu fırsatları değerlendirecekleri en uygun zaman” dedi.

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Etiketler Suriye konut kira fiyatları
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