TOKİ'den 519 TL taksitle ev için başvurular başladı

TOKİ 519 lira taksitle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvuru tarihlerini açıkladı. Orta gelir grubu projesine özel olarak “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartı kaldırıldı.

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması şartı bulunuyor. İşte başvuru şartları...

TOKİ'ye, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Bu vatandaşlar haricinde, Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması şartı bulunuyor.

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor. (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5 bin 500 TL olması gerekiyor. Bu İstanbul için değişiyor. İstanbul'da gelir şartı 6 bin TL olarak uygulanıyor. Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekiyor. Başvuru şartlarına sahip olan vatandaşlar “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler”, “En az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar”, “Emekli Vatandaşlar”, “Diğer alıcı adaylar” olmak üzere 4 kategoride değerlendiriliyor.

Başvuru için gerekli belgeler

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Başvuru sahibi engelli ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde 40 engelli olduğuna dair),

Başvuru sahibi emekli ise SGK’dan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi ya da emekli olduğunu gösteren belge veya yazı.

İşte güncel TOKİ konut satış listesi…

1- Aydın İncirliova ilçesi

Başvuru Dönemi: 16.11.2020 – 27.11.2020

Fiyat: 168 bin 182 TL

Taksit: 560 TL

2- Bursa Orhangazi ilçesi

Başvuru Dönemi: 16.11.2020 – 27.11.2020

Fiyat: 155 bin 723 TL

Taksit: 519,08 TL

3- Çorum, Mecitözü ilçesi

Başvuru Dönemi: 23.11.2020 – 31.12.2020

(Açık Satış)

Fiyat: 187 bin 801 TL

4- Denizli Çardak ilçesi

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020

Fiyat: 157 bin 466 TL

Taksit: 524,89 TL

5- Denizli Bozkurt ilçesi

Başvuru Dönemi: 23.11.2020 – 31.12.2020

Fiyat: 189 bin 957 TL

Taksit: 633,19 TL

6- Kırıkkale Merkez

Başvuru Dönemi: 30.11.2020 – 31.12.2020

Fiyat: 115 bin 756 TL

Taksit: 565,92 TL

7- Kırıkkale Merkez

Başvuru Dönemi: 01.12.2020 – 31.12.2020

Fiyat: 168 bin 391 TL

Taksit: 748 TL

8- Kütahya Dumlupınar ilçesi

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020

Fiyat: 159 bin 346 TL

Taksit: 531,15 TL

9- Tokat Merkez

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020

Fiyat: 277 bin 331 TL

Taksit: 1.733,32 TL