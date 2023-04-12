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TOKİ’nin yeni indirim kampanyası belli oldu

TOKİ’nin yeni indirim kampanyası belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin her yıl uyguladığı indirim kampanyasında bu yıl ki tarihi ve indirim oranını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayarak indirim kampanyasıyla, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların, kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirimden faydalanabileceğini açıkladı.

Bakan Kurum, “TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz!

TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse %25 indirimden faydalanabilecek.” ifadelerini kullandı.

TOKİ’nin yeni indirim kampanyası belli oldu.

Kurum, "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.

Etiketler toki murat kurum kampanya indirim
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