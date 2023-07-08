Tunç Şatıroğlu ev almak isteyenlere adres ve yöntemi verdi

Ünlü piyasa analisti Tunç Şatıroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı ekonomi yorumlarında bu sefer ev almak isteyenlere adres vererek seslendi. Ünlü ekonomist Tunç Şartıroğlu, "ister kiraya verirsiniz, ister oturursunuz" dedi.... İşte Şatıroğlu'nun o konut yatırımı tavsiyesi...

Türkiye'de her geçen gün zorlaşan "konut sahibi olma" hayali için ünlü piyasa analisti ve ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan dikkat çeken bir tavsiye geldi.

Türkiye'de ev almanın oturmak için mantıklı olduğunu söyleyen Tunç Şatıroğlu, yatırım için ev almak isteyenlere ise altın değerinde tavsiye verdi.



YouTube hesabından açıklama yapan Tunç Şatıroğlu cebinde parası olan ve yatırım için konut almak isteyenlere diğer ülkeleri işaret etti.



Kira geliri için ev almak isteyenlere seslenen Tunç Şatıroğlu, "Alacaksanız varsa paranız atlayın uçağa gidin Lefkoşa'ya Girne de falan bakın kendinize bir yer. İster boş tutarsınız ister kiraya verirsiniz." dedi. Açıklamasına devam eden Tunç Şatıroğlu, "Sterlinden alırsın sterlinden kiraya verirsin rahat edersin. Oturmak istiyorsan, imkanın varsa, emekli olacaksan güzel yerler. Yemekleri de güzel, denizi de güzel" ifadelerini ekledi.