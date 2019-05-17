Türkiye'deki konut kredisi faizi Almanya'daki yıllık faizden fazla !

Türkiye’de faiz oranlarındaki artış nedeniyle 10 yıl vadeyle kredi çekip ev almak isteyenler neredeyse bir ev parası kadar da bankaya faiz ödemek zorunda kalıyor. Almanya’da ise 35 yıl vade yaptıran bir Türk, aldığı evin bedelinin en fazla dörtte birlik kısmı kadar faiz ödüyor.

Türkiye'de konut kredisinin faiz oranları aylık 1.55 ile 2.45 yıllık ise 20 – 25 seviyesinde değişiyor. Almanya'da şu anda bu rakam yıllık yüzde 0.65 ile yüzde 1.99 arasında değişiyor. Kısacası, Türkiye'deki bankalarda alınan aylık konut kredisi faizi, Almanya'da yıllık faizden daha fazla olabiliyor.

Almanya'da oranların değişkenliğinin iki nedeni bulunuyor. Ev sahibi olmak isteyen kişi, yüzde 10 ya da 20 oranında bir ana para ödeyemiyorsa, o zaman faiz oranı yükseliyor. Bunun dışında kişilerin gelirleri biraz düşükse de faiz yükselebiliyor. Faizi yükselden bir neden ise, oturmak için alınan evin dışında yatırım amaçlı dairelerin olması.

ŞEHİRLERE GÖRE FİYATLAR

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli bir aile, şehrine, konumuna, lüks durumuna ve semtine göre 50 bin ile 1 milyon 500 bin euro arasında fiyata daire satın alabiliyor. Frankfurt, Münih ve Hamburg gibi şehirler çok pahalı. Bunun yanı sıra, eski kömür madenlerinin bulunduğu Duisburg, Leverkusen, Gelsenkirchen gibi kentlerle metropollere uzak kasabalar ve köyler ise çok daha ucuz.

Sizin için bir örnek hesaplama yaptık.

Buna göre, Frankfurt yakınlarındaki iyi bir semtte, üç dairelik bir ev alan Alman aile, bunun için ortalama 420 bin Euro ödüyor. Bunun için bankanın uyguladığı faiz oranı, yıllık yüzde 0,90. Efektif faiz ise yıllık yüzde 1.48.

KREDİNİN MALİYETİ

420.000 Euro'luk kredinin başlangıç tarihi 2019, bitiş tarihi ise 2053. Alınan bu kredinin maliyeti tam olarak şu şekilde gerçekleşiyor:

Evin ödenen alım değeri: 420.000 Euro

Toplam ödenecek faiz miktarı: 97 bin 6 Euro

Çeşitli masraf ve işlem ücretleri: 3 bin 171

Borçlunun anlaşma kaynaklı faiz geliri: 423 Euro

Faizle birlikte toplam kredi miktarı; 520 bin 177 Euro

Kredinin aylık ödemeleri, en yüksek 1.558 Euro, en düşük ise 682 Euro olarak gerçekleşiyor. İşte bu tablo, Türkiye'deki mortgage kredileri ile Avrupa'nın bir farkını da ortaya koyuyor. Bir Türk, yüksek faiz nedeniyle adeta bankalara çalışıp aldığı evin değerinin üzerinde ödeme yaparken, bir Alman yaklaşık 35 yılda evin en fazla dörtte birlik kısmını faiz olarak ödüyor.