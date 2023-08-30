Türkiye'nin ''öğrenci şehirleri'ndeki kiralar dudak uçuklattı

AK Parti iktidarının çözüm üretemeyen yüzde 25'lik zam sınırı adımına rağmen tamamen bir barınma sorununa dönüşen fahiş kiralar şimdi de yeni üniversite heyecanı yaşayan öğrencileri vurdu. Türkiye'nin öğrenci nüfusu en yüksek 10 ilindeki kiralar akıl almaz seviyelere ulaştı.

Büyük veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanarak gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye’de en çok öğrencinin bulunduğu 10 ildeki kiralık konut fiyatlarına yönelik bir çalışma yaptı.

Öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu illerden biri olan Eskişehir’de, ortalama konut kira değeri 9 bin 113 TL oldu. "Öğrenci kenti" olarak anılan Eskişehir’de üç adet devlet üniversitesi bulunuyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'ni barındıran Tepebaşı ilçesinde ortalama kira değeri 6 bin 285 TL olarak belirlendi.

Öğrencilerin en çok tercih ettiği 10 il arasında Eskişehir’in ardında yer alan İstanbul’da 13 adet devlet üniversitesi bulunuyor. Mega kentte ortalama konut kira değeri Ağustos 2023 itibarıyla 17 bin 742 TL oldu. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelerin kampüslerinin yer aldığı Beşiktaş ilçesinde ortalama kira değeri 34 bin 169 TL ile İstanbul ortalamasının üzerinde yer aldı.

Ağustos 2023 itibarıyla iki devlet üniversitesi bulunan Antalya’da ortalama konut kira değeri 16 bin 303 TL oldu. Akdeniz Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Konyaaltı ilçesinde ortalama konut kira değeri 17 bin 682 TL olarak Antalya ortalamasının üzerinde kaldı.

Yoğun öğrenci nüfusunun bulunduğu bir başka il olan Erzurum’da ortalama konut kira değeri 7 bin 427 TL oldu. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Yakutiye ilçesinde ise ortalama konut kira değeri 6 bin 93 TL oldu.

İzmir’de Ağustos 2023 itibarıyla ortalama konut kira değeri 14 bin 820 TL oldu. Ege Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Bornova ilçesinde ortalama kira değeri 12 bin 548 TL ve Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Buca ilçesinde ortalama kira değeri 8 bin 872 TL oldu. İzmir’deki öğrenci nüfusunun çoğunluğunu oluşturan bu iki üniversitenin yer aldığı ilçelerin kiraları, İzmir ortalamasının altında kaldı.

Ağustos 2023 itibarıyla Ankara’da ortalama konut kira değeri 13 bin 484 TL oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Çankaya ilçesinde ortalama kira değeri 16 bin 16 TL ile Ankara ortalamasının üzerinde oldu.

Öğrencilerin giderlerini kolay karşılayabileceği şehirleri tercih ettiği göz önüne alındığında Erzurum, Eskişehir, Kocaeli gibi bölgelerin öğrenciler açısından daha cazip olabileceğini belirten Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, kiralık ev arayan öğrencilerin paylaşımsız kalmayı talep etmeleri halinde minimum 10 bin TL ile 12 bin TL aralığında bütçe ayırmaları gerektiğini belirtiyor.